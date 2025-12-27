لاعب مانشستر يونايتد يستعيد الثقة بعد انتقادات أموريم!



لندن (د ب أ)



يشعر الدنماركي باتريك دورجو أنه تفاعل بشكل إيجابي مع تصريحات مدربه البرتغالي روبن أموريم، حول ثقته بنفسه، حيث أعاد النظر في نفسه، وبنى ذاته ليصبح لاعباً حاسماً في مباريات مانشستر يونايتد على مدار الشهر الماضي.

وشهد دورجو «21 عاماً فترة صعود وهبوط منذ انضمامه من ليتشي الإيطالي في فبراير الماضي ليصبح ثاني صفقات المدرب البرتغالي.

ويفرض اللعب لمانشستر يونايتد ضغوطا فريدة وأضواء مسلطة عليه، وهو ما شعر أموريم أنه أثر سلبياً على قرارات درجة أدائه حيث قال المدرب إنه كان يشعر بالقلق في كل مرة يلمس فيها الكرة.

وأشارت تعليقات الشهر الماضي ردود فعل واسعة، واستجاب لها اللاعب الدنماركي الدولي متعدد المراكز، والذي حسم فوزا صعبا بنتيجة 1 - صفر على ملعب أولد ترافورد يوم البوكسينج داي بتسديدة رائعة.

وقال دورجو: «تحدث المدرب عن ثقتي بنفسي قبل أسابيع، لذا تأملت في داخلي وحاولت فهم ما قصده وحاولت تعزيز ثقتي نفسي».

وأضاف: «بالطبع زملائي في الفريق يساعدونني أيضا، تحدثت مع برونو فيرنانديز وبعض قادة الفريق، وهم يحاولون مساعدتي يومياً على تعزيز ثقتي بنفسي في التدريبات وغيرها».

وعند سؤاله تحديداً عن تصريحات أموريم العلنية، قال دورجو: «بالتأيكد ليس من الجيد أبدًا تلقي النقد».

وأضاف حسبما نقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «لكن لاعباً ستتعرض لذلك دائماً، وعليك أن تتفاعل معه بشكل جيد، وأعتقد أنني تفاعلت معه بشكل جيد في المباراتين الماضيتين».

وواصل: «لدينا لاعبون يشاركون في كأس الأمم الأفريقية، وآخرون مصابون، لذا فهذه فرصتي لأثبت جدارتي بهذا الفريق، وأشعر أنني أفعل ذلك في المباراتين الأخيرتين، لذلك يتعين علي فقط الاستمرار ومحاولة إسعاد المدرب».