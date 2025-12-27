كوت ديفوار تلعب من أجل تكريم جاسيه



تلقت حاملة اللقب، كوت ديفوار نبأ وفاة مدربها السابق جان-لوي جاسيه، وهي في خضم التحضير لمواجهة القمة في المجموعة السادسة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، أمام الكاميرون الأحد في مراكش، مع إصرار كبير على «تكريمه».

وقال جيلا دويه، المتحدث باسم «الأفيال» وشقيق الدولي الفرنسي ولاعب باريس سان جيرمان ديزيريه،: «كنا محطّمين عندما علمنا بذلك أمس، ستكون دافعاً إضافياً لتكريمه»، علماً أنه لم يكن ضمن المغامرة المجنونة لكوت ديفوار على أرضها خلال النسخة الماضية.

كان الخبر الذي وصل صباح الجمعة، والمتعلق بوفاة جاسيه، مدرب كوت ديفوار بين مايو 2022 ويناير 2024، صعب الهضم في البداية.

وقال إيميرس فاي، المدرب الحالي الذي كان مساعداً لجاسيه قبل أن يخلفه خلال البطولة قبل عامين: «في البداية لم نصدق، اعتقدنا أنها مجرد شائعة كما يحدث كثيراً على الإنترنت، وعندما تأكدنا، كان الإحباط كاملاً، فوراً استرجعنا كل الصور الإيجابية التي عشناها معه».

وأضاف فاي، المتأثر بشدة: «لم يكن نصف اللاعبين فقط موجودين حينها وعاشوا مع جان-لوي، بل كل الطاقم الإداري، الطبي، اللوجستي، وكل الوفد الإيفواري عرفه».

تابع «كان شخصاً طيباً وحنوناً، وكان من الصعب جداً على الجميع تلقي هذا الخبر».

في مراكش، وقبل بدء الحصة التدريبية الجمعة، وقف الفريق دقيقة صمت أعقبها تصفيق حار تكريماً لجاسيه، ثم عاد إلى العمل.

أمام الأفيال لقب للدفاع عنه واختبار كبير أول الأحد ضد منتخب الكاميرون، «الأخ العدو، الخصم المفضل، العائلة الجميلة»، كما وصفه فاي، وهو المنافس الأبرز في المجموعة.

يعود الفضل في اللقب الأخير مطلع 2024، جزئياً إلى المدرب الفرنسي الذي بدأ معهم البطولة قبل أن يستقيل بعد المباراة الثالثة في دور المجموعات إثر الهزيمة القاسية أمام غينيا الاستوائية (0-4).

وقال جاسيه حينها قبل ساعات من تقديم استقالته لرئيس الاتحاد إدريس ديالو «عندما أرى اللاعبين يبكون في غرفة الملابس أشعر بالألم، حاولنا، قدمنا كل شيء، أعتقد ذلك، عندما تواجه سيناريو كهذا، أشبه بالكابوس، لا يوجد الكثير لتقوله أو تفعله».

بعد فوز وخسارتين، كانت كوت ديفوار على حافة الإقصاء، ولم تكن تأمل في بلوغ ثمن النهائي إلا عبر سيناريوهات غير متوقعة وخارج سيطرتها.

أقر جاسيه، المساعد السابق للوران بلان، الذي خاض «أكبر تحدٍ في حياته»، بفشله وفضّل الانسحاب خلال البطولة لإحداث صدمة إيجابية في المجموعة.

وقالت الاتحاد الإيفواري في بيان: «ساهمت فترته على رأس المنتخب بشكل حاسم في نجاح الأفيال خلال كأس الأمم الأفريقية (كوت ديفوار 2023)، مثبتة أثره في تاريخ الرياضة الإيفوارية».

قبل عامين، أظهر الأفيال قوتهم في مواجهة الصعاب، واليوم رغم أنهم بعيدون عن صفة المرشح الأبرز، قد يمنحهم هذا المصاب الجديد فرصة لتجاوز أنفسهم مرة أخرى.