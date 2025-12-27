الأحد 28 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
مدرب نوتنجهام ينتقد التحكيم بعد الخسارة من مانشستر سيتي

مدرب نوتنجهام ينتقد التحكيم بعد الخسارة من مانشستر سيتي
27 ديسمبر 2025 21:06

 
لندن (د ب أ)

انتقد شون دايش مدرب نوتنهجام فورست، الأداء التحكيمي في مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وخسر نوتنجهام فورست على أرضه 1 - 2، لينتقد مدرب الفريق المضيف، أداء الحكام بسبب بعض القرارات.
وقال دايش في تصريحات عقب المباراة: «لعبنا مباراة رائعة، ولكن لسوء الحظ كان للحكام تأثير كبير على اللعب في المواجهة، أحك رأسي من هول ما رأيت، فلا ما أصدق ما كنا نشاهده».
وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة «دايلي ميل»: «الحديث إلى الحكام ليس مجدياً، لقد فعلنا ذلك مرات عديدة كمدربين، وكل ما نناله هو المشاكل دون سبب».
وتابع: «الهدف الذي جاء، كانت هناك مخالفة واضحة وضوح الشمس، فقد تم دفع مورجان جيبس وايت على الأرض، بالنسبة لي هذا أداء تحكيمي غير مقبول».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
نوتنجهام
