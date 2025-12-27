فيورنتينا ينتكس من جديد بهزيمة عاشرة!



روما (أ ف ب)



بعدما أنهى الموسم الماضي سادساً، متقدماً على فرق، مثل لاتسيو وميلان وبولونيا بطل الكأس، يبدو فيورنتينا مرشحاً لمغادرة الأضواء، بعدما انتكس مجدداً بسقوطه أمام ضيفه بارما 0-1 في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

دخل «فيولا» مباراة السبت مع الأمل بالبناء على الفوز الأول الذي حققه في المرحلة الماضية على حساب أودينيزي 5-1، مستفيداً من النقص العددي في صفوف الأخير منذ الدقيقة الثامنة، لكنه عاد وانتكس أمام بارما الذي حقق انتصاره الرابع للموسم بفضل هدف سجله في بداية الشوط الثاني الدنماركي أوليفر سورنسن بكرة رأسية (48).

ويقبع فيورنتينا في المركز العشرين الأخير بفوز يتيم مقابل 6 تعادلات و10 هزائم، ما يجعله مهدداً بمغادرة دوري الأضواء للمرة الأولى منذ عام 2002.

وقبل الفوز على أودينيزي في المرحلة الماضية، فشل فيورنتينا في تحقيق الفوز خلال 15 مباراة للمرة الثالثة فقط في تاريخه، بعد أولى موسم 1937 - 1938 وثانية موسم 1970 - 1971.

ولا يبدو أن الاستعانة بباولو فانولي للإشراف على الفريق خلفاً لستيفانو بيولي أعطى ثماره، ما يرجح أن يلقى نفس مصير الأخير، وأن يُقال من منصبه بعد أقل من شهرين على توليه المهمة، أي أقل من مدة الأربعة أشهر التي أمضاها سلفه في هذا المنصب.

وفي حال لم يشهد الفريق انتفاضة بعد رأس السنة، سيحتفل النادي الموسم المقبل وهو في الدرجة الثانية بمرور 100 سنة على تأسيسه.

ووفق ما أفادت سابقاً صحيفة «جازيتا ديلو سبورت»، يبدو جوزيبي ياكيني مرشحاً للعودة إلى النادي الذي دافع عن ألوانه بين 1989 و1994 وأشرف على تدريبه بين 2019 و2021، كي يخلف فانولي في مهمة محاولة تجنب الهبوط.

وخلافا لفيورنتينا، عاد كومو إلى سكة الانتصارات بعد هزيمتين توالياً، وعاد من ملعب ليتشي بفوزه السابع للموسم بثلاثية نظيفة سجلها الأرجنتيني نيكو باس (20) والإسباني خاكوبو رامون (66) واليوناني أناستازيوس دوفيكاس (75)، رافعاً رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس موقتا، مقابل 16 لمنافسه.

وعاد كالياري من ملعب تورينو بانتصاره الرابع للموسم بعدما حول تخلفه بهدف للكرواتي نيكولا فلاتشيتش (27) إلى فوز 2-1 بفضل ماتيو براتي (45) والتركي سميح كيليتسوي (66)، رافعاً رصيده إلى 18 نقطة مقابل 20 لمضيفه.