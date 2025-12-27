الأحد 28 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الكونغو الديمقراطية والسنغال يتعادلان في كأس أفريقيا

الكونغو الديمقراطية والسنغال يتعادلان في كأس أفريقيا
27 ديسمبر 2025 21:15


الرباط (د ب أ)


خيم التعادل الإيجابي 1- 1 على مواجهة المنتخب السنغالي مع نظيره الكونغو الديمقراطية، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

أخبار ذات صلة
مدرب أنجولا يطالب لاعبيه بالتركيز للفوز على مصر في كأس أفريقيا
موزمبيق.. الفوز الأول في كأس أفريقيا بعد 17 محاولة!

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، رغم السيطرة الكاملة من جانب الفريق السنغالي، ثم استحوذ منتخب الكونغو على مجريات اللعب في بداية الشوط الثاني واستحق أن يتقدم بهدف حمل توقيع سيدريك باكامبو مهاجم ريال بيتيس الإسباني في الدقيقة 61، لكن ساديو ماني مهاجم النصر السعودي والقائد التاريخي لـ «أسود التيرانجا» سجل هدف التعادل لبلاده في الدقيقة 68 .
وفي الجولة الأولى من البطولة القارية، فازت الكونغو على بنين بهدف دون رد والسنغال على بوتسوانا بثلاثية، وأصبح الآن كل منهما يملك أربع نقاط لكن السنغال تتفوق بفارق الأهداف، وبالتالي أصبحا على أعتاب التأهل إلى دور الستة عشر.

المغرب
كأس أفريقيا
السنغال
الكونغو الديمقراطية
آخر الأخبار
هزة بقوة 2.9 درجة في جنوب مسندم
علوم الدار
"الوطني للأرصاد" يسجل هزة بقوة 2.9 درجة في جنوب مسندم
اليوم 08:24
صورة مجمعة للرئيسين بوتين وترامب
الأخبار العالمية
قبل لقائه زيلينسكي.. ترامب يجري اتصالا مع بوتين
اليوم 21:22
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة بخيته راشد عيسى بن شقوي آل علي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة بخيته راشد عيسى بن شقوي آل علي
اليوم 21:12
كالفرت-لوين يزور الشباك مع ليدز للمباراة السادسة
الرياضة
كالفرت-لوين يزور الشباك مع ليدز للمباراة السادسة
اليوم 21:02
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة حصة سيف عبدالله كليب الطنيجي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة حصة سيف عبدالله كليب الطنيجي
اليوم 21:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©