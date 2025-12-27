الكونغو الديمقراطية والسنغال يتعادلان في كأس أفريقيا



الرباط (د ب أ)



خيم التعادل الإيجابي 1- 1 على مواجهة المنتخب السنغالي مع نظيره الكونغو الديمقراطية، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، رغم السيطرة الكاملة من جانب الفريق السنغالي، ثم استحوذ منتخب الكونغو على مجريات اللعب في بداية الشوط الثاني واستحق أن يتقدم بهدف حمل توقيع سيدريك باكامبو مهاجم ريال بيتيس الإسباني في الدقيقة 61، لكن ساديو ماني مهاجم النصر السعودي والقائد التاريخي لـ «أسود التيرانجا» سجل هدف التعادل لبلاده في الدقيقة 68 .

وفي الجولة الأولى من البطولة القارية، فازت الكونغو على بنين بهدف دون رد والسنغال على بوتسوانا بثلاثية، وأصبح الآن كل منهما يملك أربع نقاط لكن السنغال تتفوق بفارق الأهداف، وبالتالي أصبحا على أعتاب التأهل إلى دور الستة عشر.