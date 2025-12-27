الأحد 28 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رونالدو يقود النصر إلى «القياسية التاريخية»!

رونالدو يقود النصر إلى «القياسية التاريخية»!
27 ديسمبر 2025 21:17

الرياض (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
ليس رونالدو.. مساعد أنشيلوتي يكشف عن أقوى لاعب درّبه
تعرّف على دخل ميسي عام 2025!


واصل النصر بدايته المثالية، وبات أول فريق يفوز بمبارياته العشر الأولى في الدوري السعودي لكرة القدم، مبتعداً مجدداً عن ملاحقه الهلال؛ بفضل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل ثنائية في الفوز على الأخدود 3-0 في المرحلة الحادية عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.
ودخل فريق المدرب البرتغالي جورجي جيسوس اللقاء، وهو متقدم بفارق نقطة فقط عن الهلال بعد فوز الأخير على الخليج 3-2، لكن رونالدو وسع الفارق مجدداً إلى 4 نقاط وجعل النصر أول فريق يفوز بمبارياته العشر الأول وفق الحساب الرسمي للدوري على منصة أكس.
وبهذه الثنائية، رفع رونالدو رصيده إلى 12 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين، مشاركة مع زميله ومواطنه جواو فيليكس الذي كان صاحب الهدف الثالث في الوقت بدلاً من الضائع.
وسجل ابن الأربعين ثنائيته في الشوط الأول، مفتتحاً التسجيل في الدقيقة 31 بتمريرة من عبد الإله العمري الذي وصلته الكرة من جواو فيليكس (35)، قبل أن يعزز النتيجة في الوقت بدلاً من الضائع بتمريرة من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.
وانتظر النصر حتى الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع لتسجيل الثالث عبر جواو فيليكس (4+90).
وبالهزيمة السابعة للموسم، تجمد رصيد الأخدود عند 5 نقاط وتراجع إلى المركز السابع عشر قبل الأخير بفارق نقطة خلف ضمك الذي فرض التعادل على مضيفه القادسية بهدف للأرجنتيني فالنتين فادا (4) مقابل هدف للإيطالي ماتيو ريتيجي (1+45)، رغم إكماله اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد عبد الرحمن الخيبري (79).
وكانت مباراة السبت الأولى للقادسية في الدوري بقيادة مدربه الجديد الإيرلندي الشمالي برندان رودجرز الذي خلف الإسباني ميتشل جونساليس.
وبهذا التعادل المخيب، الثالث له هذا الموسم، رفع القادسية رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس، مفرطاً بفرصة التقدم إلى الرابع على حساب الأهلي الذي خسر أمام الفتح 1-2.

السعودية
الدوري السعودي
النصر
الهلال
كريستيانو رونالدو
الأخدود
آخر الأخبار
هزة بقوة 2.9 درجة في جنوب مسندم
علوم الدار
"الوطني للأرصاد" يسجل هزة بقوة 2.9 درجة في جنوب مسندم
اليوم 08:24
صورة مجمعة للرئيسين بوتين وترامب
الأخبار العالمية
قبل لقائه زيلينسكي.. ترامب يجري اتصالا مع بوتين
اليوم 21:22
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة بخيته راشد عيسى بن شقوي آل علي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة بخيته راشد عيسى بن شقوي آل علي
اليوم 21:12
كالفرت-لوين يزور الشباك مع ليدز للمباراة السادسة
الرياضة
كالفرت-لوين يزور الشباك مع ليدز للمباراة السادسة
اليوم 21:02
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة حصة سيف عبدالله كليب الطنيجي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة حصة سيف عبدالله كليب الطنيجي
اليوم 21:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©