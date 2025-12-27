رونالدو يقود النصر إلى «القياسية التاريخية»!

الرياض (أ ف ب)



واصل النصر بدايته المثالية، وبات أول فريق يفوز بمبارياته العشر الأولى في الدوري السعودي لكرة القدم، مبتعداً مجدداً عن ملاحقه الهلال؛ بفضل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل ثنائية في الفوز على الأخدود 3-0 في المرحلة الحادية عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

ودخل فريق المدرب البرتغالي جورجي جيسوس اللقاء، وهو متقدم بفارق نقطة فقط عن الهلال بعد فوز الأخير على الخليج 3-2، لكن رونالدو وسع الفارق مجدداً إلى 4 نقاط وجعل النصر أول فريق يفوز بمبارياته العشر الأول وفق الحساب الرسمي للدوري على منصة أكس.

وبهذه الثنائية، رفع رونالدو رصيده إلى 12 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين، مشاركة مع زميله ومواطنه جواو فيليكس الذي كان صاحب الهدف الثالث في الوقت بدلاً من الضائع.

وسجل ابن الأربعين ثنائيته في الشوط الأول، مفتتحاً التسجيل في الدقيقة 31 بتمريرة من عبد الإله العمري الذي وصلته الكرة من جواو فيليكس (35)، قبل أن يعزز النتيجة في الوقت بدلاً من الضائع بتمريرة من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

وانتظر النصر حتى الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع لتسجيل الثالث عبر جواو فيليكس (4+90).

وبالهزيمة السابعة للموسم، تجمد رصيد الأخدود عند 5 نقاط وتراجع إلى المركز السابع عشر قبل الأخير بفارق نقطة خلف ضمك الذي فرض التعادل على مضيفه القادسية بهدف للأرجنتيني فالنتين فادا (4) مقابل هدف للإيطالي ماتيو ريتيجي (1+45)، رغم إكماله اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد عبد الرحمن الخيبري (79).

وكانت مباراة السبت الأولى للقادسية في الدوري بقيادة مدربه الجديد الإيرلندي الشمالي برندان رودجرز الذي خلف الإسباني ميتشل جونساليس.

وبهذا التعادل المخيب، الثالث له هذا الموسم، رفع القادسية رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس، مفرطاً بفرصة التقدم إلى الرابع على حساب الأهلي الذي خسر أمام الفتح 1-2.