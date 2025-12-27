أوديجارد يُعيد أرسنال إلى الصدارة بـ «كسر الصيام»



لندن (رويترز)



سجل القائد مارتن أوديجارد هدفه الأول مع أرسنال هذا الموسم، في الفوز 2-1 على ضيفه برايتون ​، ليعود إلى صدارة الدوري ‌الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وللجولة الثانية ​توالياً، بدأ أرسنال مشواره ⁠بعد ‌أن أزاحه مانشستر سيتي من الصدارة، لكن فريق المدرب ميكل أرتيتا استعاد مكانه على ⁠القمة.

وتأثر موسم أوديجارد بإصابته في الركبة، ⁠لكنه أظهر دقته المعهودة في الدقيقة 14 عندما أطلق تسديدة منخفضة ​بقدمه اليسرى إلى داخل الشباك.

وسيطر أرسنال تماماً على مجريات المباراة وضاعف تقدمه بهدف عكسي سجله جورجينيو روتر في الدقيقة 52.

ولم يقدم برايتون ​أي شيء يذكر ‍على مستوى الهجوم حتى سجل دييجو جوميز هدفاً في الدقيقة 64 مستغلاً ارتداد تسديدة ياسين عياري ‍من القائم.

وضغط الفريق الضيف بقوة ⁠في وقت متأخر ​من المباراة، وكاد أن يتعادل لولا تصدي ديفيد رايا ​حارس مرمى أرسنال ببراعة لتسديدة يانكوبا ‍مينته، وصمد أرسنال حتى النهاية، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة من 18 مباراة، بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي الذي فاز على نوتنجهام ‌فورست.