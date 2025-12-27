أوديجارد يُعيد أرسنال إلى الصدارة بـ «كسر الصيام»

لندن (رويترز)
سجل القائد مارتن أوديجارد هدفه الأول مع أرسنال هذا الموسم، في الفوز 2-1 على ضيفه برايتون ، ليعود إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وللجولة الثانية توالياً، بدأ أرسنال مشواره بعد أن أزاحه مانشستر سيتي من الصدارة، لكن فريق المدرب ميكل أرتيتا استعاد مكانه على القمة.
وتأثر موسم أوديجارد بإصابته في الركبة، لكنه أظهر دقته المعهودة في الدقيقة 14 عندما أطلق تسديدة منخفضة بقدمه اليسرى إلى داخل الشباك.
وسيطر أرسنال تماماً على مجريات المباراة وضاعف تقدمه بهدف عكسي سجله جورجينيو روتر في الدقيقة 52.
ولم يقدم برايتون أي شيء يذكر على مستوى الهجوم حتى سجل دييجو جوميز هدفاً في الدقيقة 64 مستغلاً ارتداد تسديدة ياسين عياري من القائم.
وضغط الفريق الضيف بقوة في وقت متأخر من المباراة، وكاد أن يتعادل لولا تصدي ديفيد رايا حارس مرمى أرسنال ببراعة لتسديدة يانكوبا مينته، وصمد أرسنال حتى النهاية، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة من 18 مباراة، بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي الذي فاز على نوتنجهام فورست.