ليفربول يقتحم «المربع الذهبي» في «البريميرليج»



ليفربول (رويترز)



تغلب ليفربول على ضيفه ولفرهامبتون 2-1 ليدخل المربع الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويوصم ضيفه ​برقم قياسي سلبي لأطول بداية لفريق ‌في تاريخ المسابقة بدون انتصار في ​18 مباراة.

وضمنت ثنائية ريان ⁠خرافنبرخ ‌وفلوريان فيرتز، بفارق دقيقة واحدة، في الشوط الأول الفوز لحامل اللقب، ليصبح رصيده 32 نقطة ⁠من 18 مباراة في المركز الرابع، بينما ⁠استمر موسم ولفرهامبتون الكارثي برصيد نقطتين فقط في ذيل الترتيب، وبدون ​أي انتصار حتى الآن.

وظهر ولفرهامبتون بشكل جيد أحبط جماهير أنفيلد، قبل أن يسجل خرافنبرخ أخيراً في الدقيقة 41 عندما توغل ​جيريمي فريمبونج خلف ‍دفاع ولفرهامبتون، قبل أن يرسل الكرة للخلف إلى لاعب الوسط الهولندي الذي سددها في الزاوية السفلية ‍للمرمى.

وسجل فيرتز هدفه الأول ⁠بقميص ليفربول بعدها ​بدقيقة واحدة بعد تمريرة بينية من أوجو إيكيتيكي ليضع ​الكرة في مرمى الحارس البرتغالي جوزيه ‍سا.

وقلص ولفرهامبتون الفارق في الدقيقة 51 عندما تصدى أليسون بيكر حارس ليفربول لضربة رأس من النيجيري تولو أروكوداري، لكن سانتياجو بوينو ‌تابع الكرة في المرمى.