الأحد 28 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جوارديولا يتغزل بموهبة ريان شرقي

جوارديولا يتغزل بموهبة ريان شرقي
27 ديسمبر 2025 21:52

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
كالفرت-لوين يزور الشباك مع ليدز للمباراة السادسة
سلوت: ليفربول لم يستفد من «الانتقالات الصيفية»


عانى الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي من الإحباط بسبب لاعبه الفرنسي ريان شرقي، لكنه قال إن هذا اليوم كان يريد أن يقبله فيه، بعد أداء قاد فريقه للفوز على نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتألق شرقي بعد فترة من التذبذب في المستوى مع مانشستر سيتي هذا الموسم، حيث سجل هدف الفوز 2-1 بالدقيقة 83 من المباراة.
كان الفرنسي الدولي قد منح زميله الهولندي تيجاني رايندرز في وقت سابق من هذه المباراة تمريرة سجل منها الهدف الأول، بينما كان قد تعادل أوماري هاتشينسون بعد أداء بروح قتالية من نوتنجهام فورست.
وقال جوارديولا عقب المباراة: «هناك بعض اللحظات كنت أصيح في وجهه، ولحظات أخرى كانت أود أن أقبله، فلدي مشاعر متناقضة للغاية تجاهه».
وأضاف: «أريد أن أسمح له بأن يعبر عن موهبته الرائعة، ويجب علينا أن نلعب أفضل في الخط الخلفي، حتى يحظى بكرات أكثر من مركزه».
وتابع في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «الشوط الثاني كان أفضل قليلاً».
ويعد هذا الفوز المهم لمانشستر سيتي هو السادس على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليكون بمثابة تحذير شديد اللهجة للمنافسين على اللقب.
وعرف مانشستر سيتي طريقه إلى الفوز، بينما اعترف جوارديولا بأن فريقه كان ليخسر هذه المباراة الموسم الماضي.
وأضاف: «أعرف أن الذاكرة ضعيفة، لكننا فزنا 6 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي، وهذا النوع من المباريات يجعل الثلاث نقاط ثمينة للغاية».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
نوتنجهام
بيب جوارديولا
آخر الأخبار
هزة بقوة 2.9 درجة في جنوب مسندم
علوم الدار
"الوطني للأرصاد" يسجل هزة بقوة 2.9 درجة في جنوب مسندم
اليوم 08:24
صورة مجمعة للرئيسين بوتين وترامب
الأخبار العالمية
قبل لقائه زيلينسكي.. ترامب يجري اتصالا مع بوتين
اليوم 21:22
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة بخيته راشد عيسى بن شقوي آل علي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة بخيته راشد عيسى بن شقوي آل علي
اليوم 21:12
كالفرت-لوين يزور الشباك مع ليدز للمباراة السادسة
الرياضة
كالفرت-لوين يزور الشباك مع ليدز للمباراة السادسة
اليوم 21:02
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة حصة سيف عبدالله كليب الطنيجي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة حصة سيف عبدالله كليب الطنيجي
اليوم 21:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©