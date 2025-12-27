جوارديولا يتغزل بموهبة ريان شرقي



لندن (د ب أ)



عانى الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي من الإحباط بسبب لاعبه الفرنسي ريان شرقي، لكنه قال إن هذا اليوم كان يريد أن يقبله فيه، بعد أداء قاد فريقه للفوز على نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتألق شرقي بعد فترة من التذبذب في المستوى مع مانشستر سيتي هذا الموسم، حيث سجل هدف الفوز 2-1 بالدقيقة 83 من المباراة.

كان الفرنسي الدولي قد منح زميله الهولندي تيجاني رايندرز في وقت سابق من هذه المباراة تمريرة سجل منها الهدف الأول، بينما كان قد تعادل أوماري هاتشينسون بعد أداء بروح قتالية من نوتنجهام فورست.

وقال جوارديولا عقب المباراة: «هناك بعض اللحظات كنت أصيح في وجهه، ولحظات أخرى كانت أود أن أقبله، فلدي مشاعر متناقضة للغاية تجاهه».

وأضاف: «أريد أن أسمح له بأن يعبر عن موهبته الرائعة، ويجب علينا أن نلعب أفضل في الخط الخلفي، حتى يحظى بكرات أكثر من مركزه».

وتابع في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «الشوط الثاني كان أفضل قليلاً».

ويعد هذا الفوز المهم لمانشستر سيتي هو السادس على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليكون بمثابة تحذير شديد اللهجة للمنافسين على اللقب.

وعرف مانشستر سيتي طريقه إلى الفوز، بينما اعترف جوارديولا بأن فريقه كان ليخسر هذه المباراة الموسم الماضي.

وأضاف: «أعرف أن الذاكرة ضعيفة، لكننا فزنا 6 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي، وهذا النوع من المباريات يجعل الثلاث نقاط ثمينة للغاية».