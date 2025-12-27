الأحد 28 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ماني: كأس أفريقيا لن تكون سهلة

ماني: كأس أفريقيا لن تكون سهلة
27 ديسمبر 2025 21:58

الرباط (د ب أ)

يرى النجم السنغالي ساديو ماني أن النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية في المغرب، لن تكون سهلة، بالنظر إلى جاهزية عدد كبير من المنتخبات والظروف الملائمة في البلد المنظم التي تجعل الصراع على اللقب شديداً حتى النهاية.
وقال ماني نجم المنتخب السنغالي، في تصريحه للصحافة عقب التعادل أمام منتخب الكونغو بهدف لمثله ضمن منافسات المجموعة الرابعة من كأس الأمم الأفريقية، إن «أسود التيرانجا» كانوا يأملون في حسم بطاقة التأهل خلال مواجهة اليوم، غير أن المنتخب الكونغولي سبب لهم متاعب حقيقية، قبل أن ينجحوا في النهاية في العودة وتعديل النتيجة. وفيما يتعلق بمشاركته في الجهة اليسرى بدل اللعب في مركز رأس الحربة كما اعتاد عليه الجمهور، أوضح ماني أنه تعود منذ سنوات على اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب بناء على أساليب لعب مختلفة، مؤكداً أنه غير منزعج من ذلك، ومستعد دائماً لمساعدة فريقه من أي مركز يطلبه منه الجهاز الفني.
وختم ماني تصريحاته بالتأكيد على أن الأهم بالنسبة له كان تسجيل هدف التعادل والمساهمة في إعادة الفريق إلى أجواء اللقاء، معرباً عن أمله في تصحيح المسار في الجولة المقبلة وتحقيق الانتصار على بنين لضمان التأهل إلى الدور الثاني من المسابقة القارية.

 

المغرب
كأس أفريقيا
السنغال
الكونغو الديمقراطية
ساديو ماني
