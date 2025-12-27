الأحد 28 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«تنفيذية الكرة المصغرة» تعتمد 40 صفقة جديدة في «الانتقالات الشتوية»

27 ديسمبر 2025 22:16

 
دبي (وام)

أعلنت اللجنة التنفيذية لكرة القدم المصغرة، اعتماد 40 صفقة جديدة للاعبين المواطنين والأجانب في «الانتقالات الشتوية»، بعد مراجعة كافة المتطلبات المقررة في عملية التسجيل.
وأضافت أن إعلان الانتقالات الشتوية من 16 إلى 20 ديسمبر الجاري، تزامناً مع إطلاق الدوري بنسخته الأولى، ينسجم مع التوجهات التطويرية، لتمكين الأندية من تعزيز صفوفها، استعدادا للمشاركة في مختلف البطولات الخارجية.
وأكدت في بيان لها اختيار قائمة المنتخب للمشاركة في كأس العرب بنسختها الأولى أبريل المقبل، من خلال منافسات الدوري، تمهيداً لمراحل متدرجة من الاستعدادات خلال الفترة المقبلة قبل انطلاق مباريات البطولة في أبريل المقبل بإمارة الفجيرة.
وأوضحت أن مباريات الجولة التاسعة لدوري الإمارات لكرة القدم المصغرة ستنطلق في 30 ديسمبر الجاري، بإقامة 4 مباريات، بين أدنوك وبيرنجريف يونايتد، وجامعة خليفة وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي وأمن المواصلات، و«إي إم سبورتس»، واليرموك.
كما أشارت إلى أن منافسات الجولة الثامنة الخميس الماضي، أسفرت عن 4 انتصارات، بفوز كل من البلدية على اليرموك 4-1، وأمن المواصلات على أدنوك 6-صفر، وبيرنجريف على الجامعة 8-3، وهيئة الطرق على «إي إم سبورتس» 4-1.

الإمارات
دبي
كأس العرب
