الشارقة بطل كأس السوبر



مراد المصري (أبوظبي)



فاز الشارقة على شباب الأهلي 3-2، في المباراة القوية والمثيرة التي أقيمت على استاد آل مكتوم بدبي، ليحصد لقب «كأس سوبر إعمار» للمرة الثالثة في عصر الاحتراف.

وسجل أهداف «الملك» كايو لوكاس من ضربة جزاء في الدقيقة 26، ولوان بيريرا في الدقيقة 29، وعثمان كامارا في الدقيقة 78، وأحرز هدفي «الفرسان» فيدريكو كارتابيا من ضربة جزاء في الدقيقة 3، وبرينو في الدقيقة 37.

وتوج عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، الشارقة بكأس السوبر، بحضور ممثلي المؤسسات الراعية.

جاء الشوط الأول مثيراً بمجرياته، وبعد 47 ثانية فقط من «ضربة البداية»، حصل شباب الأهلي على ضربة جزاء، تقدم لتنفيذها فيديريكو كارتابيا، وسجل منها الهدف الأول في الدقيقة الثالثة.

وكاد «الفرسان» أن يضاعف النتيجة، بعد كرة رأسية من برينو من داخل المنطقة ارتدت من القائم الأيمن لمرمى الشارقة في الدقيقة 16.

واستغل الشارقة حالة ارتباك بين مدافعي شباب الأهلي والحارس حمد المقبالي، ليحصل على ضربة جزاء، نفذها كايو لوكاس بنجاح في الدقيقة 26.

ومن «هجمة خاطفة»، وصلت الكرة إلى لوان بيريرا الذي انفرد بالحارس حمد المقبالي، بعد تمريرة ذكية من كايو لوكاس، ليسدد الكرة قوية عانقت الشباك في الدقيقة 29.

ونجح برينو من إدراك التعادل، بعدما تابع كرة وصلته من يوري سيزار داخل المنطقة ليودعها في شباك الشارقة في الدقيقة 37، وانتهى الشوط الأول على وقع رأسية من شاهين عبدالرحمن تصدى لها المقبالي بمساعدة القائم الأيمن لمرمى شباب الأهلي.

وانطلق الشوط الثاني بالإثارة نفسها، حيث أهدر ماتياس ليما فرصة تسجيل الهدف الثالث لشباب الأهلي، بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس عادل الحوسني، وسددها عالية فوق المرمى، وتكفل القائم الأيسر لمرمى الشارقة بالتصدي لتسديدة من بالا بعد 10 دقائق على ضربة بداية الشوط الثاني.

ونجح عثمان كامارا من أول لمسة بعد 61 ثانية على دخوله بديلاً لفراس بالعربي في إضافة الهدف الثالث من هجمة سريعة في الدقيقة 78، وخرج شاهين عبد الرحمن قائد الشارقة بالبطاقة الحمراء، بعد تلقيه إنذار ثانٍ في الدقيقة 84، وحُبست الأنفاس في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع، عندما سجل بوجدان هدفاً لشباب الأهلي، قبل أن يتم إلغائه بداعي التسلل عقب العودة إلى تقنية الفيديو.