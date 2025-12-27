الأحد 28 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اللجنة المنظمة لكأس أفريقيا في أغادير: لن يسمح بدخول أي مشجع بدون تذكرة

27 ديسمبر 2025 23:31

 
الرباط (د ب أ)

أعلنت اللجنة المحلية لتنظيم نهائيات كأس أفريقيا بمدينة أغادير المغربية، أن الدخول إلى مدرجات ملعب «أدرار» في أغادير مشروط الحصول على تذكرة قانونية وصالحة، مؤكدة أنه لن يسمح بدخول أي شخص لا يحمل تذكرة، تحت أي ظرف من الظروف، وذلك حرصاً على سلامة الجماهير وضمانا لسير المباريات في أجواء آمنة ومنظمة. وأبرزت اللجنة، في بيان لها، أن مدينة أكادير تعيش لحظة استثنائية باحتضانها فعاليات كروية قارية كبرى تضعها في صلب اهتمام المتابعين داخل القارة الأفريقية وخارجها، معبرة في الوقت ذاته عن فخرها واعتزازها بالجماهير الرياضية المعروفة بحبها الكبير لكرة القدم وشغفها بالمدرجات.
وجاء البيان بعد يوم واحد من المباراة التي جمعت منتخبي مصر وجنوب أفريقيا بملعب «أدرار» وشهدت حضوراً جماهيرياً قياسياً.
وشددت اللجنة على أن التنظيم المعتمد داخل الملعب يخضع لمعايير فنية وأمنية دقيقة يفرضها الاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف)، وتعد جزءاً أساسياً من شروط إنجاح مثل هذه التظاهرات الكبرى، موضحة أن الطاقة الاستيعابية للملعب محددة سلفاً وفق هذه المعايير ولا يمكن تجاوزها تحت أي ظرف.
ودعت اللجنة المنظمة جميع المشجعين، بروح المسؤولية والانضباط، إلى احترام القواعد والضوابط التنظيمية المعتمدة من طرف «الكاف»، بما يضمن نجاح هذا الحدث الرياضي.
كما شددت على أن هذا الحدث يحظى بمتابعة دقيقة من الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) وذلك في ظل استعدادات المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال.
وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن أي تصرف خارج الإطار التنظيمي لا يخدم مصلحة المدينة ولا ينسجم مع طموح إنجاح الحدث، في حين أن الالتزام بالقانون يحول المدرجات إلى رسالة حضارية تعكس وعي الجمهور وقدرته على المساهمة الإيجابية في إنجاح أكبر الاستحقاقات الرياضية، حسب البيان.

 

