الأحد 28 ديسمبر 2025
كونتي: نابولي ليس جاهزاً للسيطرة على الكرة الإيطالية

27 ديسمبر 2025 23:33

 
لندن (د ب أ)

أكد أنطونيو كونتي، مدرب نابولي، أن فريقه غير جاهز بعد للسيطرة على الكرة الإيطالية، وذلك عندما يختتم عاماً مثالياً أمام كريمونيزي، الأحد.
قاد كونتي نابولي للتتويج بالثنائية المحلية، الدوري وكأس السوبر الذي حققه بالفوز 2- صفر على بولونيا في العاصمة السعودية الرياض.
ويحل نابولي ثالثاً في جدول الترتيب بالدوري الإيطالي متخلفا بنقطتين فقط عن إنتر ميلان، متصدر الترتيب.
وبسؤاله عن جاهزية فريقه للسيطرة على الألقاب بعد حصد السوبر في السعودية، رد كونتي «بالتأكيد لا، سأكون كاذباً إذا صرحت بذلك».
أضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «في الموسم الماضي فزنا بالدوري بقوام محدود، ودخل للفريق عناصر جديدة هذا الموسم، لكننا لسنا جاهزين بعد للسيطرة والريادة».
تابع «لسنا مستعدين، بل نحن بعيدون كثيراً عن هذه المرحلة، والمنافسة على المراكز الأربعة الأولى ستكون شرسة».
وشدد أنطونيو كونتي في ختام تصريحاته «علينا أن نواصل بتواضع واجتهاد، لنحقق ما نريده».

 

 

الدوري الإيطالي
نابولي
أنطونيو كونتي
إنتر ميلان
