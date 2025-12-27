أرتيتا يطالب أرسنال بالحسم لتجنب المعاناة في اللحظات الأخيرة

لندن (د ب أ)

أعرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، عن سعادته البالغة بالأداء الفردي والجماعي لفريقه بعد الفوز على برايتون 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار أرتيتا إلى أن أرسنال كان الطرف المهيمن طوال اللقاء، لكن في الوقت ذاته شدد على أن الفوارق كان يجب أن تكون أكبر بكثير بالنظر إلى كم الفرص المفتوحة التي صنعها الفريق، مؤكداً أن الدوري الإنجليزي يتطلب الحسم لتجنب المعاناة في اللحظات الأخيرة.

وتطرق أرتيتا إلى أزمة الإصابات المتلاحقة التي يواجهها الفريق، واصفا تعامل اللاعبين معها بـ «المذهل»، حيث فقد الفريق يوريان تيمبر ثم ريكاردو كالافيوري أثناء عملية الإحماء، مما اضطر ديكلان رايس للعب كظهير، وهو ما عكس الروح العالية للاعبين ورغبتهم القوية في الفوز.

وقال أرتيتا بعد الفوز على برايتون «نجونا لمدة ستة أشهر، ونأمل أن تتحسن الأمور في الخمسة أشهر المتبقية»، مشيداً بالعمل الرائع للجهاز الطبي الذي نجح في استعادة جابرييل مارتينيلي في وقت أبكر مما كان متوقعاً.

وعن الحفاظ على الصدارة رغم فوز الملاحق المباشر مانشستر سيتي، أوضح أرتيتا أن الفريق يركز فقط على ما يمكنه التحكم فيه، معترفاً بضرورة تحسين هوامش الفوز واستعادة اللاعبين المصابين للحفاظ على حيوية الفريق أمام تحدي خوض مباراة كل ثلاثة أيام.

وأشاد مدرب أرسنال بشجاعة لاعبيه ومبادرتهم الهجومية ضد خصم صعب، مشيراً إلى أنه يطالب اللاعبين دائما بالاستعداد الذهني لأي طارئ، مثل الإصابات المفاجئة قبل انطلاق اللقاء.

وفيما يتعلق بالتوتر الذي ساد المدرجات في الدقائق الأخيرة، وصفه أرتيتا بأنه «رغبة جامحة في الفوز»، مؤكداً أن عدم استغلال الفرص لتسجيل الهدف الثالث جعل الفريق «يعاني قليلا»، لكنه شدد على أن الفوز يمنح الفريق قوة دفع هائلة تجعله يتعلم ويمضي قدماً في مشوار المنافسة.