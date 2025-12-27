النصر والعين.. «العيار الثقيل» في «أدنوك للمحترفين»

مراد المصري (أبوظبي)



تنطلق اليوم «الجولة العاشرة» ضمن منافسات «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، بإقامة 3 مباريات، جميعها على «صفيح ساخن» في حسابات الأندية مع دخول «مرحلة مفصلية» مهمة، حيث يلتقي النصر والعين في لقاء «العيار الثقيل» على استاد آل مكتوم بدبي، والوحدة مع خورفكان على استاد آل نهيان بأبوظبي، ودبا مع الوصل على استاد دبا.

ويستأنف العين والوحدة تحديداً سباق المقدمة، حيث يتطلع «العنابي»، إلى مواصلة مطاردة «الزعيم»، مع وجوده خلفه مباشرة في المركز الثاني بفارق 5 نقاط، إلا أنه خاض مباراة أقل، ويطمح إلى الحصول على نقاط خورفكان، في مباراة ستكون الأولى للفريق في الدوري منذ رحيل مدربه البرتغالي خوسيه مورايس.

ويتطلع الوحدة للبناء على سلسلة النتائج الإيجابية التي عرفها في الدوري قبل التوقف، والاستفادة من عودة لاعبيه من الاستحقاقات الدولية، من أجل العودة إلى سكة الفوز، بعد الخسارة المفاجئة أمام الغرافة القطري في «دوري أبطال آسيا للنخبة»، والتي لم تؤثر عليه، كونه سبق أن ضمن التأهل إلى «الأدوار الإقصائية» للمسابقة القارية.

من جانبه، يدرك العين أن زيارة النصر دائماً ما تحتاج إلى درجة عالية من التركيز، خصوصاً مع استعادة «العميد» الثقة بالفوز في الجولة الماضية، وتألّق مهدي قائدي العائد من الإصابة، حيث يدرك أن الحصول على النقاط الكاملة، يعيده على سباق «المربع الذهبي»، فيما يبحث «الزعيم» عن مواصلة نتائجه الإيجابية، حيث لم يعرف الخسارة في 9 مباريات في الدوري هذا الموسم، وحقق 7 انتصارات وتعادلين، ويفتقد «البنفسج» جهود النجم سفيان رحيمي في المباراة بسبب مشاركته مع منتخب المغرب في كأس أمم أفريقيا.

ويلتقي دبا مع الوصل في مباراة حساسة للفريقين، حيث يسعى «النواخذة» للخروج من منطقة قاع الترتيب، حيث يملك 3 نقاط فقط، فيما يركّز «الإمبراطور» على كسب النقاط الكاملة في المباراة، وانتظار «عثرة» فِرق المقدمة، من أجل العودة إلى المنافسة قبل انتهاء الدور الأول.

وسبق أن شهد أكتوبر الماضي، إقصاء دبا لمنافسه الوصل من دور الـ 16 ضمن كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بالتفوق بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2.