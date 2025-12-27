شرقي يكشف كواليس احتفالية «اللوتس»: هالاند طلب مني فعل ذلك!



أبدى الفرنسي الدولي ريان شرقي سعادة غامرة بعد أن قاد فريقه مانشستر سيتي، لتحقيق فوز ثمين بهدفين مقابل هدف على حساب نوتنجهام فورست، في المباراة التي احتضنها ملعب سيتي جراوند، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعب شرقي دور البطولة في اللقاء، حيث قدم تمريرته الحاسمة السابعة في الدوري هذا الموسم، ليفتتح بها التسجيل مطلع الشوط الثاني، بعدما أهدى كرة متقنة لزميله تيجاني رايندرز الذي أودعها الشباك.

ورغم نجاح أصحاب الأرض في إدراك التعادل سريعاً بواسطة أوماري هاتشينسون، إلا أن شرقي كان له الكلمة العليا بتسديدة صاروخية من مشارف منطقة الجزاء سكنت الزاوية السفلى للمرمى، مهدياً كتيبة المدرب بيب جوارديولا ثلاث نقاط غالية رفعت رصيد انتصارات الفريق المتتالية إلى ثمانية في مختلف المسابقات.

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن شرقي قوله «إنه انتصار رائع، فاللعب في هذا الملعب يشبه خوض حرب كروية، وأنا فخور جداً بقدرة الفريق على حسم هذه المواجهة المعقدة».

وأضاف: «هذا الفوز من أجل المجموعة بأكملها لأن مشوار الدوري لا يزال طويلاً، وعلينا الآن الاستمتاع بهذه اللحظة، ففي مثل هذه المباريات الصعبة، لا نحتاج سوى لشيء واحد وهو حصد النقاط، ونحن مستعدون تماما للتحديات المقبلة».

وعلى صعيد الاندماج داخل قلعة «الاتحاد»، أظهر النجم الفرنسي الشاب تفاهماً كبيراً وعلاقات قوية مع زملائه، لا سيما ثنائي الهجوم فيل فودين وإيرلينج هالاند.

ولفت شرقي الأنظار باحتفاله بالهدف عبر حركة «اللوتس» الشهيرة الخاصة بهالاند، وكشف عن كواليس ذلك بقوله، «تحدثت مع إيرلينج وقال لي، عندما تسجل، احتفل بهذه الطريقة؛ وقد فعلت ذلك وأنا في غاية السعادة».