الأحد 28 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شرقي يكشف كواليس احتفالية «اللوتس»: هالاند طلب مني فعل ذلك!

شرقي يكشف كواليس احتفالية «اللوتس»: هالاند طلب مني فعل ذلك!
28 ديسمبر 2025 00:01

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
كالفرت-لوين يزور الشباك مع ليدز للمباراة السادسة
سلوت: ليفربول لم يستفد من «الانتقالات الصيفية»


أبدى الفرنسي الدولي ريان شرقي سعادة غامرة بعد أن قاد فريقه مانشستر سيتي، لتحقيق فوز ثمين بهدفين مقابل هدف على حساب نوتنجهام فورست، في المباراة التي احتضنها ملعب سيتي جراوند، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
ولعب شرقي دور البطولة في اللقاء، حيث قدم تمريرته الحاسمة السابعة في الدوري هذا الموسم، ليفتتح بها التسجيل مطلع الشوط الثاني، بعدما أهدى كرة متقنة لزميله تيجاني رايندرز الذي أودعها الشباك.
ورغم نجاح أصحاب الأرض في إدراك التعادل سريعاً بواسطة أوماري هاتشينسون، إلا أن شرقي كان له الكلمة العليا بتسديدة صاروخية من مشارف منطقة الجزاء سكنت الزاوية السفلى للمرمى، مهدياً كتيبة المدرب بيب جوارديولا ثلاث نقاط غالية رفعت رصيد انتصارات الفريق المتتالية إلى ثمانية في مختلف المسابقات.
ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن شرقي قوله «إنه انتصار رائع، فاللعب في هذا الملعب يشبه خوض حرب كروية، وأنا فخور جداً بقدرة الفريق على حسم هذه المواجهة المعقدة».
وأضاف: «هذا الفوز من أجل المجموعة بأكملها لأن مشوار الدوري لا يزال طويلاً، وعلينا الآن الاستمتاع بهذه اللحظة، ففي مثل هذه المباريات الصعبة، لا نحتاج سوى لشيء واحد وهو حصد النقاط، ونحن مستعدون تماما للتحديات المقبلة».
وعلى صعيد الاندماج داخل قلعة «الاتحاد»، أظهر النجم الفرنسي الشاب تفاهماً كبيراً وعلاقات قوية مع زملائه، لا سيما ثنائي الهجوم فيل فودين وإيرلينج هالاند.
ولفت شرقي الأنظار باحتفاله بالهدف عبر حركة «اللوتس» الشهيرة الخاصة بهالاند، وكشف عن كواليس ذلك بقوله، «تحدثت مع إيرلينج وقال لي، عندما تسجل، احتفل بهذه الطريقة؛ وقد فعلت ذلك وأنا في غاية السعادة».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
نوتنجهام
إيرلينج هالاند
آخر الأخبار
هزة بقوة 2.9 درجة في جنوب مسندم
علوم الدار
"الوطني للأرصاد" يسجل هزة بقوة 2.9 درجة في جنوب مسندم
اليوم 08:24
نادي أبوظبي للشطرنج يفتتح أكاديمية عالمية لتطوير المواهب
نادي أبوظبي للشطرنج يفتتح أكاديمية عالمية لتطوير المواهب
اليوم 21:29
صورة مجمعة للرئيسين بوتين وترامب
الأخبار العالمية
قبل لقائه زيلينسكي.. ترامب يجري اتصالا مع بوتين
اليوم 21:22
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة بخيته راشد عيسى بن شقوي آل علي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة بخيته راشد عيسى بن شقوي آل علي
اليوم 21:12
كالفرت-لوين يزور الشباك مع ليدز للمباراة السادسة
الرياضة
كالفرت-لوين يزور الشباك مع ليدز للمباراة السادسة
اليوم 21:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©