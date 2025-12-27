أوكيلي يهدر ضربة جزاء في الوقت القاتل ويحرم أوغندا من الفوز على تنزانيا



الرباط (أ ف ب)



أهدر المهاجم آلان أوكيلو ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، وحرم منتخب بلاده أوغندا من فوز ثمين على تنزانيا بتعادلهما 1-1 على ملعب ولي العهد الأمير مولاي الحسن في الرباط في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في المغرب.

وكانت تنزانيا في طريقها إلى تحقيق فوزها الأول في تاريخ مشاركاتها في النهائيات عندما تقدمت بهدف مهاجم الطلبة العراقي سايمون مسوفا (59 من ضربة جزاء)، لكن البديل مهاجم سانت جونستون الأسكتلندي أوتشي إيكبيزو أدرك التعادل (80).

وحصلت أوغندا على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة أهدرها أوكيلو بتسديده للكرة فوق العارضة (90+1).

وهي النقطة الأولى لكلا المنتخبين بعد خسارة أوغندا أمام تونس 1-3، وتنزانيا أمام نيجيريا 1-2.

وكان المنتخب الأوغندي الأخطر أغلب فترات الشوط الأول وصنع فرصاً عديدة أبرزها راسية رودجرز ماتو، إثر تمريرة عرضية لعزيز كايوندو ردتها العارضة قبل أن يشتتها الدفاع (16).

وتحسن أداء تنزانيا مطلع الشوط الثاني وحصلت على ضربة جزاء عندما سدد ألفونس مسانجا كرة قوية من خارج المنطقة لمست يد المدافع بابا الحسن فانبرى لها مسوفا، المهاجم السابق للدفاع الحسني الجديدي والوداد البيضاوي المغربي، بنجاح مفتتحاً التسجيل (59).

واندفعت أوغندا بقوة بحثاً عن التعادل وكان لها ما أرادت عبر البديل إيكبيزو برأسية من مسافة قريبة من أول لمسة للكرة بعد ثلاث دقائق من دخوله مكان جود سيموجابي، إثر تمريرة من دينيس أوميدي (80).

وحصلت أوغندا على ضربة جزاء إثر عرقلة جيمس بوجيري داخل المنطقة من قبل المدافع حجي منوجا، انبرى لها أوكيلو وسددها فوق العارضة (90).