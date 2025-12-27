الأحد 28 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

أستون فيلا يواصل هوايته في إسقاط الكبار بتعميق جراح تشيلسي

أستون فيلا يواصل هوايته في إسقاط الكبار بتعميق جراح تشيلسي
28 ديسمبر 2025 00:07

 
لندن (د ب أ)

واصل فريق أستون فيلا سلسلة انتصاراته بفوز ثمين خارج ملعبه أمام تشيلسي بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
حقق أستون فيلا فوزه الثامن توالياً في مشواره بالدوري هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث أمامه مانشستر سيتي ثانياً برصيد 39 نقطة، ثم أرسنال في الصدارة برصيد 42 نقطة.
أما تشيلسي بقيادة مدربه الإيطالي إنزو ماريسكا، واصل الترنح في آخر خمس جولات، حيث اكتفى بفوز وحيد مقابل خسارتين وتعادلين، ليتجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الخامس.
لم يعرف أستون فيلا تحت قيادة مدربه الإسباني، أوناي إيمري، طعم الخسارة في الدوري منذ السقوط أمام ليفربول بنتيجة صفر-2 في أول نوفمبر.
بعدها حقق الفريق 8 انتصارات متتالية، تفوق خلالها على الكبار بالفوز على أرسنال ومانشستر يونايتد وأخيراً تشيلسي بنتيجة واحدة 2-1 بخلاف 3 انتصارات ثمينة خارج ملعبه أمام برايتون وليدز يونايتد ووستهام يونايتد.
على ملعب ستامفورد بريدج، لم يستغل تشيلسي إنهاء الشوط الأول متفوقاً وسط جماهيره بهدف سجله جواو بيدرو بضربة رأس بعد ركنية نفذها ريس جيمس، قائد الفريق، في الدقيقة 37، وقلب الضيوف الطاولة على الفريق اللندني، حيث سجل أولي واتكينز هدف التعادل في الدقيقة 63.
وفي الدقيقة 84، سجل واتكينز الهدف الثاني له ولفريقه بضربة رأس رائعة، بعد ركلة ركنية نفذها زميله البلجيكي، يوري تيليمانس، ليقتنص الضيوف ثلاث نقاط ثمينة.

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أستون فيلا
تشيلسي
مانشستر سيتي
أرسنال
