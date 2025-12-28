الطرابلسي: تونس تخسر «الصراعات الثنائية» أمام نيجيريا



الرباط (د ب أ)



أقرّ مدرب المنتخب التونسي، سامي الطرابلسي، بأن فريقه لم يدخل المباراة بالشكل المطلوب، رغم الاستعداد الجيد للمواجهة، مشيراً إلى أن «نسور قرطاج» خسر عدداً كبيراً من «الصراعات الثنائية» في الشوط الأول، سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي، وهو ما أثّر على مردوده العام.

وأوضح الطرابلسي، في تصريحات صحفية عقب المباراة التي خسرها أمام نيجيريا، أن المنتخب التونسي قدّم ردة فعل قوية في الشوط الثاني، حيث حقق «ريمونتادا» على مستوى الأداء وصنع العديد من الفرص التي كانت كفيلة على الأقل بإدراك التعادل، غير أن سوء الاستغلال حرم الفريق من العودة في النتيجة.

وبخصوص قرار الحكم إعلان ضربة خطأ في وقت كانت فيه تونس في وضعية هجومية واعدة أمام المرمى، قال الطرابلسي إنه عادة لا يرغب في الخوض في الجدل المتعلق بالتحكيم، لكنه شدّد على أن تقنية حكم الفيديو المساعد وُجدت لمساعدة الحكام على اتخاذ القرارات الأفضل داخل أرضية الملعب.