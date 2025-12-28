الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شيل: نيجيريا «75 دقيقة» من الإبداع!

شيل: نيجيريا «75 دقيقة» من الإبداع!
28 ديسمبر 2025 09:58

الرباط (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«أمم أفريقيا 2025».. موزمبيق وبنين ينهيان صيام السنين
محرز يقود الجزائر إلى دور الـ16 في كأس أفريقيا


أثنى مدرب المنتخب النيجيري، إريك شيل، على المستوى الذي قدّمه لاعبوه في المواجهة الأخيرة، مؤكداً أن الفريق كان في أفضل حالاته طيلة 75 دقيقة من اللقاء، ومعبّراً في الوقت ذاته عن اعتزازه بالأداء الذي أظهرته المجموعة.
وأوضح شيل أن فريقه كان متحكّماً في زمام الأمور، قبل أن تتمكن تونس من العودة من ضربة حرة لمصلحة «نسور قرطاج»، مما صعّب الأمور قليلاً على فريقه في اللحظات الأخيرة من المواجهة.
وعبّر شيل عن تحفظّه بخصوص ضربة الجزاء التي احتُسبت خلال اللقاء، قائلاً إنه غير متأكد من صحتها، مضيفاً أن قواعد التحكيم باتت تتغير من يوم لآخر، في إشارة إلى حالة الغموض التي أصبحت ترافق بعض القرارات التحكيمية.
وبخصوص الصعوبات التي واجهها منذ توليه تدريب المنتخب النيجيري في يناير الماضي، خاصة بعد الفشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم، شدّد شيل على أن الطاقم التقني لم يشُك قط في جودة العمل الذي يقوم به، موضحاً أنهم طوروا العديد من الجوانب داخل الفريق، وقاتلوا حتى اللحظات الأخيرة من أجل تحقيق التأهل.
وأكد المدرب النيجيري أن الفريق يوجد في مسار متقدم على مستوى الأداء والتطور الذهني، معبّراً عن سعادته الكبيرة بتولي تدريب هذا المنتخب، ومشيراً إلى أنه لا يعتبر نفسه الأفضل في العالم، ولديه إيجابياته وسلبياته، لكنه يستمتع بالعمل مع هذه المجموعة من اللاعبين المحترفين.

المغرب
كأس أفريقيا
تونس
نيجيريا
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحوامي بمدينة خورفكان
علوم الدار
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحوامي بمدينة خورفكان
اليوم 12:43
حاكم الشارقة
علوم الدار
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحمرية بمدينة الشارقة
اليوم 12:40
سلطان القاسمي يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الرحمانية بمدينة الشارقة
علوم الدار
سلطان القاسمي يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الرحمانية بمدينة الشارقة
اليوم 12:29
رئيس وزراء أستراليا خلال زيارته أحمد الأحمد "بطل بوندي" في مستشفى بسيدني.
الأخبار العالمية
"بطل بوندي" أحمد الأحمد: هدفي منع قتل الأبرياء في هجوم أستراليا
اليوم 12:24
صورة موضوعية
الذكاء الاصطناعي
تأجير الروبوتات البشرية.. إلى أي مدى اقتحمت التكنولوجيا تفاصيل حياتنا اليومية؟
اليوم 12:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©