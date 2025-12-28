شيل: نيجيريا «75 دقيقة» من الإبداع!

الرباط (د ب أ)



أثنى مدرب المنتخب النيجيري، إريك شيل، على المستوى الذي قدّمه لاعبوه في المواجهة الأخيرة، مؤكداً أن الفريق كان في أفضل حالاته طيلة 75 دقيقة من اللقاء، ومعبّراً في الوقت ذاته عن اعتزازه بالأداء الذي أظهرته المجموعة.

وأوضح شيل أن فريقه كان متحكّماً في زمام الأمور، قبل أن تتمكن تونس من العودة من ضربة حرة لمصلحة «نسور قرطاج»، مما صعّب الأمور قليلاً على فريقه في اللحظات الأخيرة من المواجهة.

وعبّر شيل عن تحفظّه بخصوص ضربة الجزاء التي احتُسبت خلال اللقاء، قائلاً إنه غير متأكد من صحتها، مضيفاً أن قواعد التحكيم باتت تتغير من يوم لآخر، في إشارة إلى حالة الغموض التي أصبحت ترافق بعض القرارات التحكيمية.

وبخصوص الصعوبات التي واجهها منذ توليه تدريب المنتخب النيجيري في يناير الماضي، خاصة بعد الفشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم، شدّد شيل على أن الطاقم التقني لم يشُك قط في جودة العمل الذي يقوم به، موضحاً أنهم طوروا العديد من الجوانب داخل الفريق، وقاتلوا حتى اللحظات الأخيرة من أجل تحقيق التأهل.

وأكد المدرب النيجيري أن الفريق يوجد في مسار متقدم على مستوى الأداء والتطور الذهني، معبّراً عن سعادته الكبيرة بتولي تدريب هذا المنتخب، ومشيراً إلى أنه لا يعتبر نفسه الأفضل في العالم، ولديه إيجابياته وسلبياته، لكنه يستمتع بالعمل مع هذه المجموعة من اللاعبين المحترفين.