فاليري: تونس تدفع فاتورة «البداية السيئة»!



الرباط (د ب أ)



أكد الدولي التونسي يان فاليري أن المنتخب التونسي دفع ثَمن بدايته غير الموفقة أمام نيجيريا، عقب الخسارة في المباراة التي جمعت الطرفين، ضمن كأس الأمم الأفريقية.

وقال فاليري، في تصريحات للصحافة عقب نهاية المباراة، إن المنتخب التونسي لم يدخل اللقاء بالشكل المطلوب، مضيفاً: «بدأنا المباراة بشكل سيئ، واحترمنا نيجيريا أكثر من اللازم، وهو ما أثّر على مردودنا خلال الشوط الأول».

وأوضح أن أداء «نسور قرطاج» تحسّن بشكل واضح في الدقائق العشرين الأخيرة، مؤكداً أن هذا المستوى كان من المفروض أن يكون طيلة فترات المباراة، وليس في اللحظات الأخيرة.

وبخصوص التراجع الملحوظ للفريق في الشوط الأول، أوضح فاليري أن الأمر كان خياراً تكتيكياً، قائلاً: «بدأنا بخمسة لاعبين في الخط الخلفي، وفي الشوط الثاني عدنا إلى أربعة مدافعين، وكان ذلك بناء على اختيارات تقنية صرفة».

وختم اللاعب تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب سيواصل الاستعداد بالطريقة ذاتها التي يعمل بها دائماً، بروح من الحماس والجدية، من أجل تحقيق الفوز في المباراة المقبلة وحصد النقاط الثلاث، لضمان التأهل إلى الدور التالي.