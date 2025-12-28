الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب أستون فيلا يتحدث عن «طاقة المدرجات»!

مدرب أستون فيلا يتحدث عن «طاقة المدرجات»!
28 ديسمبر 2025 10:13


لندن (د ب أ)


أشاد الإسباني يوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، بأداء فريقه في المباراة التي نجح فيها في الفوز على تشيلسي 2-1، ضمن الجولة 18 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

أخبار ذات صلة
توتنهام يعود إلى الانتصارات في «البريميرليج»
كالفرت-لوين يزور الشباك مع ليدز للمباراة السادسة

وذكر الموقع الرسمي لأستون فيلا أن فريقه عادل رقمه القياسي بتحقيق 11 فوزاً متتالياً، بعد الفوز على تشيلسي في لندن، ليحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي. وقال إيمري: «أنا سعيد وممتنٌّ لجماهير لأننا نحتاجهم دائماً إلى جانبنا، لكي يدفعونا بطاقتهم ونحن نلعب من أجلهم».
وأضاف: «استجابة اللاعبين لذلك على أرض الملعب كانت رائعة للغاية، خاصة في الشوط الأول، حينما كنا نعاني».
وتابع إيمري: «تلقينا هدفاً من ضربة ركنية واحتجنا لتغيير شيء ما في الشوط الثاني، لكننا كنا بنفس الهيكل والتنظيم، مثلما كنا عليه في الشوط الأول».
وأوضح: «الفوز على تشيلسي صعب للغاية، أردنا ذلك، ونحن سعداء لأننا نجحنا في مواصلة اللعب بشكل جيد وإيجاد التوازن في كل مباراة نخوضها».

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أستون فيلا
تشيلسي
أوناي إيمري
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحوامي بمدينة خورفكان
علوم الدار
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحوامي بمدينة خورفكان
اليوم 12:43
حاكم الشارقة
علوم الدار
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحمرية بمدينة الشارقة
اليوم 12:40
سلطان القاسمي يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الرحمانية بمدينة الشارقة
علوم الدار
سلطان القاسمي يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الرحمانية بمدينة الشارقة
اليوم 12:29
رئيس وزراء أستراليا خلال زيارته أحمد الأحمد "بطل بوندي" في مستشفى بسيدني.
الأخبار العالمية
"بطل بوندي" أحمد الأحمد: هدفي منع قتل الأبرياء في هجوم أستراليا
اليوم 12:24
صورة موضوعية
الذكاء الاصطناعي
تأجير الروبوتات البشرية.. إلى أي مدى اقتحمت التكنولوجيا تفاصيل حياتنا اليومية؟
اليوم 12:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©