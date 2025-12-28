مدرب أستون فيلا يتحدث عن «طاقة المدرجات»!



لندن (د ب أ)



أشاد الإسباني يوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، بأداء فريقه في المباراة التي نجح فيها في الفوز على تشيلسي 2-1، ضمن الجولة 18 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وذكر الموقع الرسمي لأستون فيلا أن فريقه عادل رقمه القياسي بتحقيق 11 فوزاً متتالياً، بعد الفوز على تشيلسي في لندن، ليحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي. وقال إيمري: «أنا سعيد وممتنٌّ لجماهير لأننا نحتاجهم دائماً إلى جانبنا، لكي يدفعونا بطاقتهم ونحن نلعب من أجلهم».

وأضاف: «استجابة اللاعبين لذلك على أرض الملعب كانت رائعة للغاية، خاصة في الشوط الأول، حينما كنا نعاني».

وتابع إيمري: «تلقينا هدفاً من ضربة ركنية واحتجنا لتغيير شيء ما في الشوط الثاني، لكننا كنا بنفس الهيكل والتنظيم، مثلما كنا عليه في الشوط الأول».

وأوضح: «الفوز على تشيلسي صعب للغاية، أردنا ذلك، ونحن سعداء لأننا نجحنا في مواصلة اللعب بشكل جيد وإيجاد التوازن في كل مباراة نخوضها».