الرياضة

قرار ماريسكا يُفجر غضب بالمر!

قرار ماريسكا يُفجر غضب بالمر!
28 ديسمبر 2025 10:19

 
لندن (د ب أ)

بدا كول بالمر، نجم تشيلسي، محبطاً بعد قرار المدرب إنزو ماريسكا باستبداله خلال مواجهة أستون فيلا، في الدوري الإنجليزي الممتاز.
غادر بالمر الملعب غاضباً من قرار إنزو ماريسكا باستبداله بعد مرور 74 دقيقة، ليشارك مكانه البرازيلي إستيفاو، والنتيجة تشير للتعادل 1-1 دخل بالمر في مناوشات كلامية مع ويلي كاباييرو، المدرب المساعد لتشيلسي، بينما كان ماريسكا ينفّذ عقوبة إيقافه بالجلوس في المدرجات.
وكان ماريسكا أكد جاهزية مهاجم البلوز للعب 90 دقيقة قبل المباراة، لكن تم استبداله قبل ربع ساعة من انتهاء المباراة.
قال ماريسكا قبل مواجهة أستون فيلا: «أعتقد أن بالمر جاهز للمشاركة في مباراة كاملة، ولكن اللاعب يتطور تدريجياً بمشاركته لشوط ثم ساعة ثم 70 دقيقة».
وختم مدرب تشيلسي: «لعب بالمر ساعة كاملة أمام إيفرتون، ثم أكثر من 70 دقيقة أمام نيوكاسل، لذا أعتقد أنه يتحسن تدريجياً».

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
تشيلسي
أستون فيلا
إنزو ماريسكا
كول بالمر
