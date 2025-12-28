الاتحاد السوداني يُحفز لاعبي المنتخب بـ «مأدبة»



الرباط (د ب أ)



أقام رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، المعتصم جعفر، مأدبة للاعبي منتخب بلاده قبل المباراة المرتقبة أمام غينيا الاستوائية في كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

يواجه السودان منتخب غينيا الاستوائية، الأحد، على ملعب مولاي الحسن بالرباط في المغرب، بالجولة الثانية من المجموعة الخامسة.

وبينما يستعد المدرب كواسي أبياه ولاعبو السودان للمباراة، أقام رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم مأدبة عشاء خاصة للاعبين لرفع معنوياتهم في إطار مساعيهم لتحقيق فوزهم الأول في البطولة.

يسعى المنتخب السوداني لفوز ينعش آماله بعد الخسارة الثقيلة في الجولة الأولى أمام الجزائر.

ويواجه منتخب السودان أزمة شائكة تهدد مشواره في كأس الأمم بعد تهديد اللاعبين بمقاطعة المباريات بسبب عدم صرف مستحقاتهم، ولكن معتصم جعفر تعهّد باحتواء هذه الأزمة.

ووعد جعفر بسداد جميع المستحقات المتأخرة للاعبين، لرفع معنوياتهم بعد وعود عديدة لم تدخل حيز التنفيذ، ما جعل الأمور تتفاقم خلال مشاركة الفريق في بطولتي كأس العرب وكأس الأمم.

ويأمل السودان في تحقيق الفوز على غينيا الاستوائية لإحياء آماله في التأهل إلى الأدوار الإقصائية من البطولة، قبل مواجهة بوركينا فاسو في الجولة الأخيرة 31 ديسمبر.