مدرب تشيلسي يأسف على «السيطرة المطلقة»!



لندن (د ب أ)



أكد الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لتشيلسي، أن فريقه فرض سيطرته المُطلَقة على مجريات المباراة أمام أستون فيلا لمدة ساعة كاملة قبل استقبال هدف التعادل، ثم الخسارة 1- 2 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار ماريسكا إلى أن أداء تشيلسي كان متميزاً للغاية حتى تلك اللحظة، وقال في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن ديناميكية اللقاء تغيرت بعد ذلك، معرباً عن أسفه لعدم استغلال الفرص المحققة، حيث كان من المفترض أن يتقدم الفريق بهدفين أو ثلاثة، قبل أن ينجح أستون فيلا في العودة للمباراة ويخطف الفوز.

وأقر المدرب الإيطالي بأن التبديلات التي أجراها أستون فيلا في منتصف الشوط الثاني أسهمت في تغيير مسار المباراة، مؤكداً أن فريقه كان الطرف الأفضل في الشوط الأول وربع الساعة الأولى من الشوط الثاني، وكان قريباً من مضاعفة النتيجة.

وحول استبدال كول بالمر، نفى ماريسكا وجود أي مخاوف تتعلق بإصابته، موضحاً أن اللاعب بذل مجهوداً كبيراً وشعر ببعض التعب، لكنه قدّم مباراة جيدة بشكل عام.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان نقص الخبرة هو السبب في الهزيمة، أشار ماريسكا إلى أن تحليل الساعة الأولى من اللقاء لا يُظهر أي مشكلة في الخبرة، لكن الفريق عانى من هذا الجانب لاحقاً، خاصة بعد دخول لاعبين مثل أولي واتكينز وأمادو أونانا وجادون سانشو، الذين حسّنوا من أداء المنافس.

كما أكد ماريسكا أن غيابه عن خط التماس بسبب الإيقاف لم يمنعه من إيصال تعليماته، حيث كان هناك تواصل مستمر مع الطاقم الفني.

وفقدَ تشيلسي 11 نقطة في المباريات التي كان متقدماً فيها بالنتيجة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهو رقم يتجاوز أي فريق آخر، كما سجّل ماريسكا خسارته الرابعة على ملعبه بعد التقدم بهدف، ليصبح ثاني أكثر مدرب في تاريخ النادي تعرّضاً لهذه الحالة بعد جلين هودل الذي خسر خمس مباريات مماثلة.