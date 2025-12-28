مدرب كوت ديفوار يرفض الوقوع في «فخ الاستفزاز» من الكاميرون!

الرباط (د ب أ)



شهد المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الكاميرون وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا المقرر لها الأحد، شعوراً بالاستفزاز من جانب إيمرس فاي، مدرب كوت ديفوار، وذلك بسبب أسئلة الصحفيين الكاميرونيين الذين وصفوا أداء فريقه بالمتواضع.

وبدأ منتخب كوت ديفوار، حامل اللقب، البطولة بالفوز على موزمبيق 1- صفر، وهي النتيجة نفسها التي فاز بها منتخب الكاميرون على الجابون، ورداً على السؤال، قال فاي: «هل نحن نعاني؟ إنه مجرد استفزاز فقط».

وفي تعليقه على أداء فريقه في المباراة الأولى قال فاي: «إذا نظرت إلى مباراتي يوم الأربعاء الماضي للكاميرون وكوت ديفوار، فلن أسترسل في الشرح، لديك الصورة كاملة». وأضاف: «حينما تنظر إلى موقف منتخب كوت ديفوار حالياً، فقد تأهلنا إلى كأس العالم من دون أن تتلقى شباكنا أهداف، وفزنا بمباراتنا الأولى بأمم أفريقيا من دون أن تتلقى شباكنا أهداف، أعرف الكاميرونيين جيداً ولن أقع في ذلك الفخ».

وتابع فاي: «افتقدنا للفاعلية، لكن القول إننا نعاني هو أمر غير صحيح بالمرة، أعتقد أنك لم تشاهد المباراة، لقد كنت متوتراً بسبب مباراة الكاميرون التي جاءت بعد ساعات من مباراتنا، لكن ذلك لم يكن معاناة، هذا وصف غير صحيح، لقد لعبنا بأفضل أداء لدينا».