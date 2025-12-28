مدرب الكاميرون ينفي «عدم احترام» كوت ديفوار



الرباط (د ب أ)



نفى ديفيد باجو، المدير الفني لمنتخب الكاميرون، أن حديثه مع لاعبيه قبل مواجهة كوت ديفوار، الأحد، ضمن الجولة الثانية بالمجموعة السادسة بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم، قد أسيء فهمه.

وأظهر مقطع فيديو باجو، وهو يطلب من لاعبيه عدم احترام منافسهم المقبل في البطولة، منتخب كوت ديفوار، بشكل زائد على الحد، قبل أن يشرح تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة اليوم.

وقال باجو: «كلماتي أسيء فهمها، أخبرت لاعبي بأن لا يظهروا الاحترام الزائد لمنتخب كوت ديفوار».

وشرح مدرب الكاميرون تصريحاته، قائلاً: «قلت لهم ليس كثيراً لأنه حينما تحترم الخصم بشكل زائد على الحد، فإن ذلك يقلل من شأنك ولن تبذل جهداً وستقلل من نفسك، هذا ما قلته».

وكان منتخب الكاميرون ألتقى مع نظيره الجابوني في الجولة الأولى بالمجموعة السادسة، وفاز عليه بهدف، وهي نفس نتيجة مباراة كوت ديفوار مع موزمبيق ضمن منافسات الجولة ذاتها بالمجموعة.