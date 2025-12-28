الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب الكاميرون ينفي «عدم احترام» كوت ديفوار

مدرب الكاميرون ينفي «عدم احترام» كوت ديفوار
28 ديسمبر 2025 10:51


الرباط (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«أمم أفريقيا 2025».. موزمبيق وبنين ينهيان صيام السنين
محرز يقود الجزائر إلى دور الـ16 في كأس أفريقيا


نفى ديفيد باجو، المدير الفني لمنتخب الكاميرون، أن حديثه مع لاعبيه قبل مواجهة كوت ديفوار، الأحد، ضمن الجولة الثانية بالمجموعة السادسة بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم، قد أسيء فهمه.
وأظهر مقطع فيديو باجو، وهو يطلب من لاعبيه عدم احترام منافسهم المقبل في البطولة، منتخب كوت ديفوار، بشكل زائد على الحد، قبل أن يشرح تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة اليوم.
وقال باجو: «كلماتي أسيء فهمها، أخبرت لاعبي بأن لا يظهروا الاحترام الزائد لمنتخب كوت ديفوار».
وشرح مدرب الكاميرون تصريحاته، قائلاً: «قلت لهم ليس كثيراً لأنه حينما تحترم الخصم بشكل زائد على الحد، فإن ذلك يقلل من شأنك ولن تبذل جهداً وستقلل من نفسك، هذا ما قلته».
وكان منتخب الكاميرون ألتقى مع نظيره الجابوني في الجولة الأولى بالمجموعة السادسة، وفاز عليه بهدف، وهي نفس نتيجة مباراة كوت ديفوار مع موزمبيق ضمن منافسات الجولة ذاتها بالمجموعة.

 

المغرب
كأس أفريقيا
الكاميرون
كوت ديفوار
آخر الأخبار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة موزة إبراهيم راشد الساحب آل علي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة موزة إبراهيم راشد الساحب آل علي
اليوم 13:09
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحوامي بمدينة خورفكان
علوم الدار
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحوامي بمدينة خورفكان
اليوم 12:43
حاكم الشارقة
علوم الدار
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحمرية بمدينة الشارقة
اليوم 12:40
سلطان القاسمي يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الرحمانية بمدينة الشارقة
علوم الدار
سلطان القاسمي يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الرحمانية بمدينة الشارقة
اليوم 12:29
رئيس وزراء أستراليا خلال زيارته أحمد الأحمد "بطل بوندي" في مستشفى بسيدني.
الأخبار العالمية
"بطل بوندي" أحمد الأحمد: هدفي منع قتل الأبرياء في هجوم أستراليا
اليوم 12:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©