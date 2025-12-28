«الجناح الشاب» حديث نجوم السنغال في كأس أفريقيا!



الرباط (د ب أ)



نجح إبراهيم مباي، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، البالغ 17 عاماً، في تغيير مجرى لقاء المنتخب السنغالي أمام نظيره الكونغولي، بعد دخوله من مقاعد البدلاء في الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة لكأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب.

بدأ المنتخب السنغالي المباراة بتشكيلة هجومية ضمت ساديو ماني ونيكولاس جاكسون وإسماعيلا سار وإليمان ندياي، إلا أن الرباعي واجه صعوبات في اختراق الدفاع المنظم لمنتخب الكونغو الديمقراطية.

ومع تقدم الكونغو في النتيجة، قرر المدرب باب ثياو إشراك مباي لتنشيط الهجوم، وهو ما تحقق بالفعل، حيث أسهم اللاعب بفاعلية في زيادة حدة الهجمات السنغالية بفضل قدراته في المراوغة والتسارع.

وجاء هدف التعادل للسنغال نتيجة مجهود مباشر من مباي، الذي استغل مساحة في الجهة اليمنى لينفرد بالحارس ليونيل مپاسي ويسدد كرة قوية ارتدت من الحارس، ليتابعها ساديو ماني إلى داخل الشباك.

ورغم فقدان اللاعب للكرة في بعض الالتحامات، إلا أن إحصائيات المباراة أظهرت دوره المحوري في تراجع الدفاع الكونغولي خلال الدقائق الأخيرة.

وأكدت المباراة على القيمة الفنية الكبيرة للاعب إبراهيم مباي، الذي كان محط أنظار كشافي المواهب نظراً لامتلاكه خيار تمثيل المنتخب المغربي أيضاً، إلا أنه اختار في نهاية المطاف الدفاع عن ألوان المنتخب السنغالي، وأثبت الجناح الشاب صحة قرار الجهاز الفني للسنغال باستدعائه، بعد أن أظهر التزاماً تاماً وقدرة على صناعة الفارق في أولى اختباراته القارية الكبرى.

وعقب اللقاء، أشاد لاعبو المنتخب السنغالي بزميلهم الشاب، حيث صرح إليمان ندياي بأن مباي قدّم الإضافة المطلوبة، بينما وصفه المدافع موسى نياخات بأنه منح الفريق «دفعاً جديداً»، مؤكداً على ضرورة دعم اللاعب وحمايته في بداياته الدولية.

من جانبه، أعرب كاليدو كوليبالي عن رضاه بمستوى مباي، مشيراً إلى أن الفريق يملك 28 لاعباً قادراً على المشاركة بفاعلية في أي وقت.

وتغنّى باب جاي بموهبة مباي، مشدداً على ضرورة الحفاظ على هدوئه ومواصلة العمل البدني والفني، خاصة أنه لا يزال في سن السابعة عشرة، لضمان استمراريته عنصراً هجومياً مؤثراً في قائمة «أسود التيرانجا» خلال الأدوار القادمة.