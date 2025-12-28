الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

حمدان بن مبارك يهنئ الشارقة بكأس السوبر

حمدان بن مبارك يهنئ الشارقة بكأس السوبر
28 ديسمبر 2025 11:07

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إيران
حصاد الإمارات 2025.. أقمار صناعية ومهام فضائية طموحة من حزام الكويكبات إلى القمر


هنّأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، نادي الشارقة بمناسبة فوزه بكأس سوبر إعمار، متمنياً له مزيداً من التطور والنجاح، كما تقدم معاليه بالتهنئة لإدارة الفريق والجهاز الفني واللاعبين والجمهور، مؤكداً أن هذا اللقب سيكون حافزاً للفريق في مشاركاته المقبلة، مشيراً إلى أن نادي الشارقة يرفد المنتخبات الوطنية بلاعبين موهوبين.
وأشاد معالي رئيس الاتحاد بأداء فريق شباب الأهلي وجمهوره في هذه البطولة المهمة.
وهنّأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك رابطة المحترفين بنجاح التنظيم، مؤكداً أن التنظيم الجيد يوفر بيئة محفّزة للعطاء خلال المباريات، خاصة النهائيات.

الإمارات
اتحاد كرة القدم
حمدان بن مبارك
الشارقة
شباب الأهلي
كأس السوبر
آخر الأخبار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة موزة إبراهيم راشد الساحب آل علي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة موزة إبراهيم راشد الساحب آل علي
اليوم 13:09
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحوامي بمدينة خورفكان
علوم الدار
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحوامي بمدينة خورفكان
اليوم 12:43
حاكم الشارقة
علوم الدار
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحمرية بمدينة الشارقة
اليوم 12:40
سلطان القاسمي يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الرحمانية بمدينة الشارقة
علوم الدار
سلطان القاسمي يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الرحمانية بمدينة الشارقة
اليوم 12:29
رئيس وزراء أستراليا خلال زيارته أحمد الأحمد "بطل بوندي" في مستشفى بسيدني.
الأخبار العالمية
"بطل بوندي" أحمد الأحمد: هدفي منع قتل الأبرياء في هجوم أستراليا
اليوم 12:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©