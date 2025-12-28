حمدان بن مبارك يهنئ الشارقة بكأس السوبر



أبوظبي (الاتحاد)



هنّأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، نادي الشارقة بمناسبة فوزه بكأس سوبر إعمار، متمنياً له مزيداً من التطور والنجاح، كما تقدم معاليه بالتهنئة لإدارة الفريق والجهاز الفني واللاعبين والجمهور، مؤكداً أن هذا اللقب سيكون حافزاً للفريق في مشاركاته المقبلة، مشيراً إلى أن نادي الشارقة يرفد المنتخبات الوطنية بلاعبين موهوبين.

وأشاد معالي رئيس الاتحاد بأداء فريق شباب الأهلي وجمهوره في هذه البطولة المهمة.

وهنّأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك رابطة المحترفين بنجاح التنظيم، مؤكداً أن التنظيم الجيد يوفر بيئة محفّزة للعطاء خلال المباريات، خاصة النهائيات.