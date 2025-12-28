فرانك يثق بأنه «الرجل المناسب» في توتنهام!



لندن (رويترز)



يثق توماس فرانك مدرب توتنهام في أنه الرجل المناسب لقيادة الفريق للمضي قُدماً، قائلاً إن تاريخه في تغيير البدايات السيئة يُثبت أنه قادر على المساعدة في إخراج النادي من عثرته الحالية في ​الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويحتل توتنهام المركز 14 في ‌الدوري، بعد فوزه مرة واحدة في آخر ثماني ​مباريات بالدوري، قبل اللعب على أرض ⁠كريستال ‌بالاس صاحب المركز التاسع في وقت لاحق اليوم الأحد.

وقال فرانك، الذي تولى تدريب توتنهام في يونيو الماضي، للصحفيين، في إشارة إلى نادييه السابقين: «⁠في بروندبي لم أفز في أول ثماني مباريات، ثم ⁠لم نخسر في تسع مباريات، في برنتفورد، خسرنا ثماني مباريات من عشر مباريات، ثم لم نخسر ​في عشر مباريات، لذلك أنا مقتنع بأننا سنرى نمطاً مشابهاً هنا، لا أشك في ذلك لأنني أعرف كيف أصنع فريقاً تنافسياً، سنصنع فريقاً تنافسياً للغاية هنا أيضاً».

وقال المدرب الدنمركي (52 عاماً) ​إنه لم يسبق له أن قضى وقتاً أطول في التفكير في اللعبة.

وأضاف: «الشيء الجيد هو أنني أنام جيداً دائماً، وهذا أمر مفيد، لكن بالطبع يمكنك أن تشعر بأن الأفكار تطاردك، جرّبنا جميعاً ذلك ⁠في العمل، كان ذلك موجوداً ​منذ وقت طويل بالنسبة لي لأن هناك الكثير من الأمور التي يجب حلها، ​عندما تتعرض لانتكاسات صغيرة ولا تحصل على الاستجابة المناسبة فإنك تجرّب شيئاً جديداً، هذا هو الأمر، إنه أمر طبيعي، إنها ليست المرة الأولى في مسيرتي التي لم أعثر فيها على الفريق المناسب على الفور، لكن ذلك سيحدث مع مرور الوقت، أعرف أنه سيأتي، ربما عاجلاً وليس آجلاً».