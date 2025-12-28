سباليتي يوجه رسالة قوية إلى يوفنتوس!



معتز الشامي (أبوظبي)



حذّر لوتشيانو سباليتي من الاكتفاء بالنتائج فقط، مؤكداً أن يوفنتوس مُطالب بإثبات قوّته في كل مرة يدخل فيها الملعب، وذلك عقب الفوز الصعب خارج الديار على بيزا بهدفين، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وشكّلت المباراة اختباراً حقيقياً لـ «السيدة العجوز» على ملعب «سيتيلار أرينا»، بعدما كاد أصحاب الأرض يقلبون الطاولة في أكثر من مناسبة، حيث ارتطمت تسديدتان للثنائي ستيفانو موريو وماتيو تراموني بالقائم، في فترات عانى خلالها «السيدة العجوز» من ضغط بدني واضح.

وبعد تجاوز اللحظات الحرجة، افتتح يوفنتوس التسجيل في الدقيقة 73، إثر كرة عرضية منخفضة من ويستون ماكيني ارتدت مرتين، قبل أن يضعها بيير كالولو داخل الشباك، وفي الوقت بدل الضائع، أكد كينان يلدز الانتصار بهدف ثانٍ، بعد مجهود فردي متميز من فابيو ميريتّي.

واعترف سباليتي عقب اللقاء، بأن فريقه لم يكن في أفضل حالاته، وقال: «إيقاعنا كان بطيئاً، والدقائق الست أو السبع الأخيرة من الشوط الأول وبداية الشوط الثاني سيئة للغاية، بيزا سبّب لنا مشاكل بشدته البدنية، وكنا محظوظين في بعض اللقطات».

وأضاف مدرب يوفنتوس أن الأداء تحسّن في الشوط الثاني، وقال: «أظهرنا جودة أكبر وكنا أكثر ابتكاراً، ونجحنا في خلق مساحات داخل المنطقة، عند التسجيل شعرت بأن الهدف كان مستحقاً، لكننا مطالبون بأن نكون أفضل، ويجب علينا فعل ذلك»

ولعب دخول إدون زهجروفا دوراً محورياً في تغيير نسق المباراة، إذ شارك في بناء الهدف الأول، وكشف سباليتي أن اللاعب كان يعاني من الإنفلونزا وارتفاع في الحرارة لثلاثة أيام، ما جعله متردداً في الدفع به، قبل أن يغامر نظراً لصعوبة إيجاد الحلول الهجومية، كما أبدى المدرب رضاه عن تحسن أداء خيفرين تورام مع مرور الوقت، وأشاد بفابيو ميريتّي، معتبراً أن الفوز يمنح الفريق دفعة معنوية مهمة، وأوضح سباليتي أن كثرة التغييرات أثّرت على بعض اللاعبين، خاصة في مواجهة القوة البدنية لبيزا.

ورغم هذا الانتصار، شدّد سباليتي على احترامه لأداء بيزا، مشيراً إلى أنه قدّم مباراة قوية مشابهة لما فعل سابقاً أمام إنتر ميلان.

ويُعد هذا الفوز السابع ليوفنتوس في آخر ثماني مباريات رسمية بين الدوري ودوري الأبطال وكأس إيطاليا، ما يعزّز آماله في العودة للمنافسة على لقب الدوري، رغم عدم اتزان جدول الترتيب مؤقتاً بسبب تأجيل مباريات بعض الفرق المشاركة في كأس السوبر الإيطالي.