الشارقة يستعيد البريق بـ «الخلطة البرتغالية»



علي معالي (أبوظبي)



استعاد الشارقة بريقه من جديد، بعد أداء رائع أمام شباب الأهلي، في نهائي «كأس إعمار»، كما نجح البرتغالي خوسيه مورايس المدير الفني للفريق في حصد أول لقب له، بعد ثاني مباراة له في قيادة «الملك»، والأولى محلياً، لأن المواجهة الأولى أقيمت ضمن «دوري أبطال آسيا للنخبة» أمام الهلال السعودي، وخسرها الشارقة بهدف.

وما حققه الشارقة بفوزه 3-2 على شباب الأهلي، على استاد آل مكتوم بنادي النصر، جعلته يكتب لنفسه سلسلة جديدة من الأرقام، ومنها أن الشارقة بطل كأس السوبر للمرة الثالثة في «الاحتراف»، وجميعها على استاد آل مكتوم، كما أصبح مورايس ثاني مدرب برتغالي يتوّج بـ «السوبر»، بعد مواطنه باولو سوزا، ليس هذا فحسب، بل عزّز الشارقة رقماً لم يتحطم حتى الآن، بعد فوزه على شباب الأهلي «بطل الدوري والكأس»، حيث لم يسبق لبطل الثنائية أن توّج بكأس السوبر.

وعاشت جماهير الشارقة ليلة سعيدة، ليس لمجرد التتويج باللقب، بل بعد الأداء المتميز الذي يقدمه الفريق، منذ أن تولى مورايس المهمة الفنية، خلفاً للصربي ميلوش، والذي أوصل الفريق إلى أدنى مستوى فني وبدني، ولم يستعد «الملك» هيبته في الملعب، بل أظهر اللاعبون حالة استنفار كبرى مع مورايس، وكأنهم يريدون استعادة أمجاد الماضي.

وعبّر مورايس عن سعادته الكبيرة باللقب الأول مع الشارقة، وقال:«الفوز لم يأت من فراغ، بل لأننا نملك مجموعة متميزة من اللاعبين بكفاءات عالية داخل الملعب ونؤدي بمستوى جماعي جعل الروح تظهر على مدار الشوطين، وأهنئهم على ما قدّموه، لكي يعودوا من جديد بمنتهى القوة للمسابقات المحلية».

وأضاف: «كنت أبحث عن الفوز، ولكن في الوقت نفسه عن المتعة الكروية، وهو ما قدّمه فريقي، فوز مع متعة ومستوى جيد في الملعب، صحيح أننا استقبلنا هدفين من خطأين للمدافعين، لكنها كرة القدم التي تحمل في متعتها الأخطاء، لكي تكون الأهداف، ولكن هذا يجعلني أقف كثيراً عند هذه الأخطاء، ونعالجها مع الوقت، والرائع أننا نسجل أهدافاً أكثر مما تدخل مرمانا، والأهم أن ننتصر في نهاية المباراة، وأمامنا عمل كبير، ويقف خلفنا جمهور عفير، وبالتالي تشاهدون فريقاً يقدم الأفضل».

وجاءت تصريحات كايو لوكاس، والذي تُوج بلقب أفضل لاعب في المباراة، لتؤكد الروح لدى اللاعبين مع مورايس، وقال: «ما فعله المدرب يؤكد أننا بدأنا ننطلق من جديد، حيث يمنحنا الحرية في الملعب، والفوز بلقب السوبر في هذا التوقيت نقطة انطلاق مهمة، ولابد من توجيه الشكر إلى الجماهير التي ساندتنا خلال الفترة الصعبة التي عشناها وجعلتنا نصل إلى هذا الترتيب في دوري أدنوك للمحترفين، ولكن انتظرونا بمستوى أفضل خلال الفترة المقبلة».

وأضاف: «منحنا المدرب الثقة قبل لقاء شباب الأهلي، واللقب أعاد لنا البريق المحلي بعد غياب، وتعاهدنا على تقديم الأفضل لإعادة «الملك» إلى المنصات مرة أخرى، ونستمتع بالكرة في الملعب».