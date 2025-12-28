الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
فتح باب التسجيل في بطولات الظفرة الكبرى لصيد الكنعد

فتح باب التسجيل في بطولات الظفرة الكبرى لصيد الكنعد
28 ديسمبر 2025 12:02

 
أبوظبي (الاتحاد)


أعلنت هيئة أبوظبي للتراث عن فتح باب التسجيل للمواطنين والمقيمين وزوار الإمارات في «بطولات الظفرة الكبرى لصيد الكنعد»، التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، من يناير إلى مارس 2026، على أن يستمر التسجيل إلى 3 يناير المقبل عبر الرابط (https://aldafrakingfish.ae).
وتشمل البطولات، التي تنظمها الهيئة في إطار جهودها لصون التراث البحري وتعزيز حضوره في المجتمع، ثلاث محطات رئيسة تتضمن ست مسابقات، بواقع ثلاث مسابقات للرجال ومثلها للسيدات، مع تخصيص 135 جائزة تتجاوز قيمتها الإجمالية مليوني درهم، حيث رصدت الهيئة 45 جائزة لكل محطة، منها 40 جائزة للفئة العامة، و5 جوائز لفئة السيدات.

 

