فتح باب التسجيل في بطولات الظفرة الكبرى لصيد الكنعد



أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت هيئة أبوظبي للتراث عن فتح باب التسجيل للمواطنين والمقيمين وزوار الإمارات في «بطولات الظفرة الكبرى لصيد الكنعد»، التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، من يناير إلى مارس 2026، على أن يستمر التسجيل إلى 3 يناير المقبل عبر الرابط (https://aldafrakingfish.ae).

وتشمل البطولات، التي تنظمها الهيئة في إطار جهودها لصون التراث البحري وتعزيز حضوره في المجتمع، ثلاث محطات رئيسة تتضمن ست مسابقات، بواقع ثلاث مسابقات للرجال ومثلها للسيدات، مع تخصيص 135 جائزة تتجاوز قيمتها الإجمالية مليوني درهم، حيث رصدت الهيئة 45 جائزة لكل محطة، منها 40 جائزة للفئة العامة، و5 جوائز لفئة السيدات.



واعتمدت الهيئة الصيد بالصنارة حصراً في جميع المحطات، على أن يقتصر الصيد على مياه إمارة أبوظبي، ويُحدد الفائزون بناءً على أعلى وزن لسمكة واحدة، مع اشتراط أن يكون التسجيل فردياً بواقع مشارك واحد لكل قارب، إلى جانب التأكيد على ضرورة الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة المعتمدة من الجهات المختصة، وتوثيق عملية الصيد بالفيديو حتى لحظة الوزن، لضمان النزاهة والشفافية.

وتهدف البطولات إلى تعزيز الوعي بالتراث البحري، والحفاظ على موروث الصيد التقليدي، ودعم الاستدامة البحرية، وتشجيع المشاركة النسائية، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة في الصيد البحري التقليدي.