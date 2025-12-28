الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

تعرّف على دخل ميسي عام 2025!

تعرّف على دخل ميسي عام 2025!
28 ديسمبر 2025 12:24

 
معتز الشامي (أبوظبي)

لم يعُدْ ليونيل ميسي بحاجة إلى إثبات شيء فوق «المستطيل الأخضر»، إلا أن ذلك لم يمنعه من مواصلة التألق، سواء فنياً مع إنتر ميامي أو اقتصادياً على مستوى الرياضة العالمية، وفي عام 2025، أكدت الأرقام أن ميسي لا يزال ظاهرة كروية وتسويقية نادرة، بعدما أنهى العام بإجمالي دخل بلغ 130 مليون دولار.
ووفقاً لتصنيف مجلة «فوربس»، احتل النجم الأرجنتيني المركز الثاني بين أعلى لاعبي كرة القدم دخلاً في عام 2025، خلف غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو الذي تصدّر القائمة بدخل ضخم وصل إلى 280 مليون دولار، ويعكس هذا الترتيب استمرار المنافسة التاريخية بين النجمين، حتى في الجانب المالي.
وجاءت إيرادات ميسي من مزيج متوازن بين راتبه الرياضي والعقود التجارية والرعايات الإعلانية، حيث لا تزال كبريات العلامات العالمية تراهن على صورته وقيمته التسويقية، وفي سن السابعة والثلاثين، يواصل «البرغوث» تأكيد مكانته أحد أكثر الشخصيات تأثيراً وقيمة في عالم الرياضة، داخل الملعب وخارجه.
وشهدت قائمة الأعلى دخلاً في كرة القدم خلال 2025، حضور أسماء لامعة أخرى، مثل كريم بنزيمة، كيليان مبابي، إيرلينج هالاند، فينيسيوس جونيور، محمد صلاح، ساديو ماني، جود بيلينجهام ولامين يامال، ما يعكس القوة الاقتصادية الهائلة للنخبة الكروية عالمياً.
وعلى صعيد الرياضة عموماً، لم يتفوق على ميسي في الدخل سوى نجم كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس، الذي أنهى عامه بإيرادات بلغت 132.6 مليون دولار، مستفيداً من عقده مع لوس أنجلوس ليكرز، إضافة إلى عوائد إعلانية وتجارية ضخمة.
ويشترك ميسي وليبرون في حقيقة واحدة بأن كلاً منهما في المراحل المتقدمة من مسيرته الرياضية، لكن تأثيرهما الجماهيري والإعلامي والاقتصادي لا يزال في ذروته، وفي المحصلة، يُثبت ميسي أن المنافسة لا تقتصر على البطولات والأهداف، بل تمتد إلى عالم المال والأعمال، حيث لا يزال اسمه مرادفاً للاستمرارية والقيمة العالمية.

