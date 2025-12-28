الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«أبوظبي لرفع الأثقال» ينظم فعالية «أرفع في ليوا» في «تل مرعب»

«أبوظبي لرفع الأثقال» ينظم فعالية «أرفع في ليوا» في «تل مرعب»
28 ديسمبر 2025 12:36

 
الظفرة (الاتحاد)

تحت شعار «أرفع في ليوا»، ينظم نادي أبوظبي لرفع الأثقال يوم الاثنين فعالية مجتمعية تتضمن مسابقات للناشئين والكبار، في تل مرعب بمنطقة الظفرة، ضمن مهرجان ليوا 2026، ورصد لها جوائز مالية وعينية، بجانب أنشطة ترفيهية أخرى تصاحب الحدث الذي ينظم للمرة الأولى ضمن المهرجان وفي منطقة الظفرة.
وأكد ناصر خميس المحيربي، المدير التنفيذي للنادي، أن الفعالية تهدف إلى التعريف برياضة رفع الأثقال ونشرها في منطقة الظفرة، بعد 3 أسابيع من بطولة نظمها النادي في مدينة العين، لذات الهدف، مشيراً إلى أن استراتيجية نادي أبوظبي لا تقوم على المنافسة في البطولات الخارجية وتحقيق الإنجازات تحت راية المنتخب الوطني، بل تتضمن نشر اللعبة في جميع مناطق إمارة أبوظبي والتعريف بها واستقطاب المواهب.
وأعرب المحيربي عن شكر النادي وتقديره للجنة المنظمة لمهرجان ليوا 2026، على تقديمها التسهيلات اللازمة لإقامة الفعالية، وقال: «ثقتنا كبيرة في أن التنظيم الذي سيكون في الهواء الطلق والمشاركة المرجوة من الناشئين والشباب سيجعلان الحدث متميزاً ويحقق الأهداف المرجوة منه».

الإمارات
أبوظبي
منطقة الظفرة
مهرجان ليوا الدولي
نادي أبوظبي لرفع الأثقال
