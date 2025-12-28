«زلزال» و«كيه إتش كيه» يحصدان «الناموس» في كأس آل مكتوم للتجديف المحلي



دبي (الاتحاد)



وسط أجواء حماسية ومنافسات قوية بين أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، نظّم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بنجاح، فعاليات النسخة الـ 29 لبطولة كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية، في «ممشى مدينة دبي الطبية المرحلة الثانية» في منطقة الجداف بدبي، وبجوائز 450 ألف درهم.

وحصد القارب «زلزال» لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وبقيادة النوخذة فهد أحمد المرعي، المركز الأول في شوط الفئة المحلية، متفوقاً على صاحب المركز الثاني، القارب «الذهب» للمالك والنوخذة أحمد إبراهيم الغملاسي، وجاء في المركز الثالث، القارب «جلفار» لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وبقيادة النوخذة بدر ناصر الشحي.

وكسب المركز الأول في شوط الفئة المفتوحة، القارب «كيه إتش كيه» من مملكة البحرين، لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وبقيادة النوخذة أحمد بن ناصر البوسميط، وتفوّق على صاحب المركز الثاني، القارب «بلعرب» للجنة العمانية للرياضات البحرية، وبقيادة النوخذة حميد سالم البحري، وجاء في المركز الثالث قارب «شرطة دبي 1» للقيادة العامة لشرطة دبي، وبقيادة النوخذة محمد إسماعيل الفلاسي.

وقام بتتويج الفائزين، محمد حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومحمد العبيدلي، أمين عام اتحاد الشراع والتجديف الحديث، وعلي النقبي، من القيادة العامة لشرطة دبي، ومحمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وتم تكريم القارب «زلزال» بقيادة النوخذة فهد أحمد المرعي، بجائزة الفريق المثالي هذا الموسم في سباقات التجديف المحلية.

وأكد محمد حارب، أن تعاقب الأجيال في ممارسة رياضة التجديف التراثية تواكب مع مرور 29 عاماً على إقامة كأس آل مكتوم، وهو ما يجسّد تحقيق الأهداف المنشودة بتعاقب هذه الرياضة التراثية بين الأجيال، وانتشارها في الدولة وعلى صعيد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث إن نجاحات الرياضات البحرية هنا، يجعلنا نتابع كما في هذه المنافسات مشاركة من دول خليجية والتنافس الرائع الذي تابعناه، وهو ما ينعكس على تعزيز العلاقات الأخوية والأواصر بين الأشقاء عبر التجمعات في هذا النوع من الرياضات.

من جانبه تقدم أحمد بن ناصر البوسميط، نوخذة فريق «كيه إتش كيه» من البحرين، بالشكر لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية على التنظيم والتحضيرات لبطولات التجديف التراثية عموماً، وكأس آل مكتوم على وجه الخصوص، الذي وصفه بمقصد وطموح لجميع فرق التجديف في دول مجلس التعاون الخليجي، ويتميز دائماً بالمنافسة القوية بين المشاركين من مختلف الجنسيات الخليجية.

وأشاد ماجد ناصر، النجم السابق لمنتخبنا الوطني لكرة القدم، بجهود القائمين على البطولة، وأكد أهمية رياضة التجديف في بناء أجيال متعلقة بنمط ممارسة الرياضة والأسلوب الصحي والالتزام بالتعليمات في التدريبات والمنافسات، فيما اعتبر أن رياضة التجديف إلى جانب دورها المهم باعتباره من التراث الذي نفتخر به، فإنها أيضاً تسهم في تعزيز قوة الرياضي، حيث كان يمارسها منذ أكثر من 20 عاماً، وساعدته لاحقاً في مسيرته في كرة القدم.