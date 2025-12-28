الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«الدرفت» يتوج أبطال «المحترفين» و«الوكالة» في «مهرجان ليوا الدولي»
28 ديسمبر 2025 12:59

 
الظفرة (الاتحاد)

اختُتمت منافسات سباق ليوا للدرفت، الذي أُقيم ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2026، وسط أجواء حماسية ومنافسة قوية، وبمشاركة واسعة بلغت 80 سيارة في فئتي «المحترفين» و«الوكالة»، على حلبة ليوا بعد سلسلة من التصفيات والمراحل الإقصائية التي عكست المستوى الفني العالي للمشاركين وقوة التحدي على الحلبة.
وشهدت فئة المحترفين مشاركة 51 سيارة، حيث خضع السائقون لتصفيات أولية قوية، قبل انطلاق المراحل الإقصائية التي بدأت من دور الـ 32، وصولاً إلى الأدوار النهائية. وتمكّن السائق محمد ناصر الحربلي من حسم المركز الأول بعد أداء متميز وثبات عالٍ خلال مختلف الجولات، فيما حلّ في المركز الثاني السائق علي مصطفى مخصيد، وجاء ثالثاً خليفة الفلاسي، بينما حل كريم هاني في المركز الرابع، وجاك باتريك في المركز الخامس.
وفي فئة الوكالة، التي شهدت مشاركة 29 سيارة، أقيمت تصفيات تمهيدية أعقبها انطلاق المراحل الإقصائية، بدءاً من دور الـ 16، وسط منافسة قوية بين السائقين، وواصل محمد ناصر الحربلي تألقه لينتزع المركز الأول، فيما حل ثانياً إيهاب أبو فلاح، وجاء ثالثاً روبرت باباجوليان، بينما حل كريم هاني في المركز الرابع، والأمير محمد شهاب في المركز الخامس.
وجاءت المنافسات وفق معايير تحكيم دقيقة ركّزت على عناصر الزاوية، والخط، والتحكم، والسرعة، ما أسهم في رفع مستوى التنافس وإبراز مهارات السائقين خلال مختلف المراحل.
ويُعد سباق ليوا للدرفت من أبرز الفعاليات الرياضية المصاحبة لمهرجان ليوا الدولي، لما يحظى به من إقبال جماهيري واسع، وما يمثّله من إضافة نوعية لبرنامج المهرجان، مؤكداً مكانة ليوا وجهة رائدة لاحتضان البطولات والتحديات الرياضية الكبرى.

