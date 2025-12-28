الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مورينيو يرد على منتقدي بنفيكا بدرس أسطورة «الفورمولا-1»

مورينيو يرد على منتقدي بنفيكا بدرس أسطورة «الفورمولا-1»
28 ديسمبر 2025 13:27

 
معتز الشامي (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة
ديمبلي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم بحفل «جلوب سوكر»
رونالدو يفوز بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط بحفل «جلوب سوكر»


استعان جوزيه مورينيو بإرث أسطورة سباقات «الفورمولا-1» لويس هاميلتون للدفاع عن مكانة بنفيكا التاريخية، في مواجهة انتقادات رئيس سبورتينج لشبونة فريدريكو فارانداس، الذي اعتبر أن «النسور» يصلون متأخرين دائماً إلى سباق الألقاب.
وقبل مواجهة بنفيكا أمام سبورتينج براجا اليوم، شدّد مورينيو على أن التاريخ والإرث لا يُقاسان بلحظة عابرة أو فترة تراجع مؤقتة، مستحضراً مثال هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، الذي لم تمنع مواسمه الأخيرة الصعبة من تثبيت اسمه أفضل سائق في تاريخ اللعبة.
وقال مورينيو: «لويس هاميلتون وصل متأخراً في آخر بطولتين للعالم، لكنه فاز بسبع أو ثماني بطولات، قد تصل متأخراً، لكنك تبقى صاحب أكبر عدد من الألقاب»، تشبيه أراد به المدرب البرتغالي التأكيد على أن بنفيكا، رغم أي تعثرات راهنة، يبقى النادي الأكثر تتويجاً في البرتغال، بـ 38 لقب دوري مقابل 21 فقط لغريمه سبورتينج.
ويعكس مسار هاميلتون هذه الفكرة بوضوح، والسائق البريطاني صاحب الأرقام القياسية في عدد الانتصارات ومراكز الانطلاق الأولى والمنصات، مرّ بفترة صعبة في مواسمه الأخيرة. 
وأنهى عامه الأخير مع مرسيدس في 2024 بالمركز السابع، وهو أسوأ ترتيب في مسيرته، رغم تحقيقه انتصارين وخمس منصات تتويج، أما موسمه الأول مع فيراري في 2025 فكان أكثر قسوة، حيث حل سادساً، من دون أي منصة للمرة الأولى في مسيرته، بينما خرج الفريق بلا انتصارات وركز مبكراً على تطوير سيارة 2026.
إعجاب مورينيو بهاميلتون وفيراري ليس جديداً، إذ اعتاد زيارة حلبات السباق، وكان ضيفاً على «السكوديريا» في سيلفرستون هذا العام، وفي هذا السياق، عقد مقارنة لافتة بين فيراري وريال مدريد، قائلاً: «فيراري هي ريال مدريد الفورمولا-1، في مدريد يقولون إنك بمجرد ارتداء القميص الأبيض تبدأ المباراة متقدماً، الأمر نفسه مع فيراري، لكن هذا الحلم يحمل مسؤولية هائلة».

البرتغال
بنفيكا
سبورتنج لشبونة
ريال مدريد
مورينيو
الفورمولا
الفورمولا-1
لويس هاميلتون
آخر الأخبار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة موزة إبراهيم راشد الساحب آل علي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة موزة إبراهيم راشد الساحب آل علي
اليوم 13:09
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحوامي بمدينة خورفكان
علوم الدار
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحوامي بمدينة خورفكان
اليوم 12:43
حاكم الشارقة
علوم الدار
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحمرية بمدينة الشارقة
اليوم 12:40
سلطان القاسمي يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الرحمانية بمدينة الشارقة
علوم الدار
سلطان القاسمي يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الرحمانية بمدينة الشارقة
اليوم 12:29
رئيس وزراء أستراليا خلال زيارته أحمد الأحمد "بطل بوندي" في مستشفى بسيدني.
الأخبار العالمية
"بطل بوندي" أحمد الأحمد: هدفي منع قتل الأبرياء في هجوم أستراليا
اليوم 12:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©