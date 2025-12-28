«الدولي للتأريخ والإحصاء» يدعم ريال مدريد ضد الحكام في إسبانيا!



معتز الشامي (أبوظبي)



لا يمر التحكيم الإسباني بأفضل فتراته، حيث تسبّبت قضية «نيجريرا» الشهيرة في أزمة سمعة حقيقية للهيئة التحكيمية في إسبانيا، وتتعلق قضية «نيجريرا»، بشبهه فساد رياضية بنادي برشلونة وخوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وتدور القضية حول مدفوعات بلغت 7.3 مليون يورو دفعها برشلونة إلى شركات مملوكة لنيجريرا من عام 2000 إلى 2018 خلال فترة عمله مع اللجنة الفنية للحكام، ويضغط ريال مدريد بقوة في القضية، بعد أن طالب القضاء الإسباني بالتدقيق الكامل في فواتير وتقارير ووثائق، ومعرفة نتائج التحقيق الداخلي بنادي برشلونة لتبرير المدفوعات للمسؤول السابق عن التحكيم.

وأصدر الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم قائمة بأفضل 10 حكام في العالم للعام 2025، والتي لم تشمل أي إسباني، ما يدعم موقف ريال مدريد في انتقاده الدائم للهيئة التحكيمية في إسبانيا.

ونشر الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم تصنيفه المُحدَّث لأفضل حكام العالم، عبر موقع الإلكتروني، حيث تُوج كليمنت توربان بجائزة أفضل حكم عالمي للرجال لعام 2025 من الاتحاد برصيد 65 نقطة.

وللمرة الأولى، فاز الحكم الفرنسي، الذي يصنّف دائماً ضمن أفضل 10 حكام في العالم لسنوات عديدة (المركز الرابع عام 2024، والثالث عامي 2023 و2022، والسادس عام 2021، والثامن عام 2020، والسابع عام 2019)، بالتصنيف السنوي، متفوقاً على زميله الفرنسي فرانسوا ليتكسير، الفائز بالجائزة في العام الماضي، وشيمون مارسينياك، الفائز بجائزتي عامي 2022 و2023، ويكمل ستيفان كوفاتش ومايكل أوليفر قائمة أفضل 5 حكام.

تصنيفات الحكام

1- كليمنت توربان: (فرنسا، 65 نقطة)

2- فرانسوا ليتكسير: (فرنسا، 55 نقطة)

3- شيمون مارسينياك: (بولندا، 55 نقطة)

4 - ستيفان كوفاتش: (رومانيا، 54 نقطة)

5 - مايكل أوليفر: (إنجلترا، 53 نقطة)

6 - فيليكس تسفاير: (ألمانيا، 45 نقطة)

7- سلافكو فينسيتش: (سلوفينيا، 41 نقطة)

8 - علي رضا فغاني: (أستراليا، 25 نقطة)

9 - ماوريتسيو مارياني: (إيطاليا، 25 نقطة)

10- ساندرو شيرر: (سويسرا، 12 نقطة)