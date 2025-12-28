مصر تطارد «العلامة الكاملة» أمام أنجولا في كأس أفريقيا

أغادير (د ب أ)



يتطلع منتخب مصر لتحقيق العلامة الكاملة عندما يواجه أنجولا، الاثنين، على ملعب أدرار في أغادير بختام مشوار الفريقين في المجموعة الثانية من «النسخة 35» لكأس أمم أفريقيا 2025 لكرة القدم المقامة في المغرب حتى 18 يناير المقبل.

يدخل «الفراعنة» للقاء في صدارة المجموعة بعدما انتزعوا أولى بطاقات التأهل لدور الـ 16 بتحقيق العلامة الكاملة، بعد فوزين بسيناريو مثير على زيمبابوي 2 -1 وجنوب أفريقيا بهدف من ضربة جزاء، وذلك ببصمة متميزة من نجمه وقائده، محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي.

ويسعى المنتخب المصري للحفاظ على سجله خالياً من الهزائم أمام منافسه الأنجولي الطامع بدوره في الخروج بنتيجة إيجابية، رافعاً شعار لا بديل عن الفوز للتمسك بآماله في التأهل للدور الثاني، حيث يملك نقطة بعد الخسارة 1-2 أمام جنوب أفريقيا في الجولة الأولى ثم التعادل 1 - 1 أمام زيمبابوي في الجولة الثانية.

وستكون مباراة الاثنين هي المواجهة الثالثة بين الفريقين في كأس الأمم الأفريقية، حيث سبق أن فاز المنتخب المصري في أول مباراتين بنتيجة 2-1 في المجموعة الأولى لنسخة 1996 بجنوب أفريقيا، والفوز 2 -1 في دور الثمانية بنسخة 2008 التي أقيمت في غانا.

وإجمالاً، التقى المنتخبان في 7 مواجهات ودية ورسمية، كان لمنتخب مصر الكلمة العليا بتحقيق 4 انتصارات مقابل 3 تعادلات، وسجل خالٍ من الهزائم، وهو ما يجعل «الفهود» أمام تحدٍّ نفسي لكسر هذه العقدة التاريخية من أجل تحقيق فوز يرفع رصيدهم إلى 4 نقاط، أملاً في انتزاع إحدى البطاقات المؤهلة ضمن أفضل ثوالث في المجموعات الست للبطولة.

من جانبه، يستعد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، لإجراء تعديلات على التشكيل الأساسي للفريق لإراحة لاعبيه بدنياً، وكذلك تفادي مزيد من الإنذارات التي قد تؤدي إلى غياب لاعبين عن بداية مشوار الفريق في الأدوار الإقصائية، خاصة الثنائي محمود حسن تريزيجيه ومروان عطية، اللذين حصلا على إنذار خلال مواجهة زيمبابوي.

ويغيب عن مواجهة أنجولا أيضاً الظهير الأيمن محمد هاني لحصوله على بطاقة حمراء بعد إنذارين في مواجهة جنوب أفريقيا.

ويملك حسام حسن، مدرب الفراعنة، عدداً من الأوراق البديلة المميزة التي يمكن الاعتماد عليها مثل مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، وأحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك، وإبراهيم عادل جناح فريق الجزيرة الإماراتي، وثنائي بيراميدز مهند لاشين ومصطفى فتحي، إضافة إلى أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي، ومحمد شحاتة لاعب الزمالك، وحارسي المرمى مصطفى شوبير لاعب الأهلي، وأحمد الشناوي لاعب بيراميدز بطل أفريقيا هذا العام.

في الجهة المقابلة، يعتمد الفرنسي باتريس بوميل، المدير الفني لأنجولا، على عناصر هجومية مثل الثلاثي مبالا نزولا وجيلسون دالا ومانويل بينسون، إضافة إلى أوراق رابحة على مقاعد البدلاء مثل كريستوفاو مابولولو وشيكو بانزا لاعب الزمالك المصري، وزيتو لوفومبو.