الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أنتيتوكونمبو.. «عودة مظفّرة»

أنتيتوكونمبو.. «عودة مظفّرة»
28 ديسمبر 2025 13:50

 
واشنطن (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
واشنطن: مساعٍ لتأمين هدنة إنسانية شاملة في السودان
ميسي يزداد توهجاً فوق الأراضي الأميركية


سجّل النجم اليوناني لميلووكي باكس، يانيس أنتيتوكونمبو، عودة مظفرة بعد غياب استمر ثماني مباريات بسبب الإصابة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في حين انتهت سلسلة انتصارات سان أنتونيو سبيرز عند ثمانية بخسارته أمام يوتا جاز.
وأحرز أنتيتوكونمبو 29 نقطة وثماني متابعات في 25 دقيقة، قاد بها باكس إلى الفوز 112-103 على شيكاغو بولز، منهياً بذلك سلسلة انتصارات الأخير التي بلغت خمسة.
وترجم اليوناني البالغ 31 عاماً والحائز على جائزة أفضل لاعب في الدوري مرتين، بنجاح 10 تسديدات من أصل 15، إضافة إلى ثماني رميات حرة من أصل 10، مانحاً فريقه الفوز الـ 13 مقابل 19 خسارة.
وكان أنتيتوكونمبو تعرّض لإصابة في ربلة الساق اليمنى في وقت سابق من هذا الشهر، غاب على إثرها عن ثماني مباريات سجّل خلالها باكس فوزين مقابل ست هزائم.
وأضاف البديل بوبي بورتيس 17 نقطة و10 متابعات للفريق الفائز، فيما كان كوبي وايت والمونتينيجري نيكولا فوتشيفيتش الأفضل من جانب شيكاغو (15 فوزاً مقابل 16 خسارة) بـ 16 نقطة لكل منهما.
وفي سان أنتونيو، خسر سبيرز 114-127 أمام يوتا جاز، رغم تسجيل الفرنسي فيكتور ويمبانياما 32 نقطة وسبع متابعات في مواجهة شهدت عودته إلى التشكيلة الأساسية، بعدما كان قد شارك بديلاً في المباريات السبع الأخيرة بسبب إصابة في ربلة الساق اليسرى.
أحرز النجم الفنلندي لاوري ماركانن 29 نقطة للفائز، مترجماً بنجاح 11 تسديدة من أصل 16 محاولة، منها خمس تسديدات من أصل ست من خارج القوس، وأضاف زميله كيونتي جورج 28 نقطة.
وتفوّق جاز على سبيرز 11-2 في الدقائق الثلاث الأخيرة لانتزاع الانتصار، حيث سجّل ماركانن سبع نقاط وجورج أربع نقاط في الدقائق الأخيرة.
وتكبّد سان أنتونيو خسارته الثامنة مقابل 23 فوزاً، بينما بات في رصيد يوتا 12 فوزاً مقابل 19 خسارة.

أميركا
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
كرة السلة
يانيس أنتيتوكونمبو
سان أنتونيو سبيرز
آخر الأخبار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة موزة إبراهيم راشد الساحب آل علي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة موزة إبراهيم راشد الساحب آل علي
اليوم 13:09
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحوامي بمدينة خورفكان
علوم الدار
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحوامي بمدينة خورفكان
اليوم 12:43
حاكم الشارقة
علوم الدار
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحمرية بمدينة الشارقة
اليوم 12:40
سلطان القاسمي يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الرحمانية بمدينة الشارقة
علوم الدار
سلطان القاسمي يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الرحمانية بمدينة الشارقة
اليوم 12:29
رئيس وزراء أستراليا خلال زيارته أحمد الأحمد "بطل بوندي" في مستشفى بسيدني.
الأخبار العالمية
"بطل بوندي" أحمد الأحمد: هدفي منع قتل الأبرياء في هجوم أستراليا
اليوم 12:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©