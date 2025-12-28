جنوب أفريقيا يواجه زيمبابوي بشعار «تأمين التأهل» في كأس أفريقيا!



مراكش (د ب أ)



يطمح منتخب جنوب أفريقيا لتأمين بطاقة تأهّله لدور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025، عندما يواجه نظيره زيمبابوي، الاثنين، في مدينة مراكش، بختام مشوارهما في المجموعة الثانية للمونديال القاري المقام في المغرب حتى 18 يناير المقبل.

استهلّ المنتخب الجنوب أفريقي، بقيادة مديره الفني البلجيكي هوجو بروس، مشواره في البطولة بالفوز 2 -1 على أنجولا، قبل أن يسقط في فخ الخسارة أمام مصر بهدف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من ركلة جزاء، لينتزع الفراعنة ثلاث نقاط ثمينة وأولى بطاقات التأهل لدور الـ 16 رغم خوض اللقاء بعشرة لاعبين لأكثر من شوط كامل، بعد طرد الظهير الأيمن محمد هاني.

أما منتخب زيمبابوي، بقيادة مديره الفني الروماني، ماريو مارينيكا، فخسر في الجولة الأولى بسيناريو مؤلم أمام مصر بنتيجة 1 -2 بهدف سجّله صلاح أيضاً في الوقت بدل الضائع، ليقلب الطاولة على زيمبابوي التي لم تنجح في الحفاظ على تقدمها بهدف.

وفي الجولة الثانية انتزع منتخب زيمبابوي نقطة ثمينة بالتعادل 1 - 1 أمام أنجولا، ويدخل مواجهة منتخب «بافانا» رافعاً شعار لا بديل عن الفوز، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، ربما تمنحه بطاقة التأهل المباشر للدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه، أو المنافسة على إحدى بطاقات أفضل ثوالث في المجموعات الست للبطولة.

في الجهة الأخرى، فإن منتخب جنوب أفريقيا، المتأهل لكأس العالم 2026، يسعى لتضميد جراحه والحفاظ على كبريائه بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام مصر، ويتسلّح «بافانا بافانا» بخبراته العريضة في كأس الأمم، حيث سبق أن تُوج باللقب مرة واحدة عندما استضاف البطولة في عام 1996، إضافة إلى فضية النسخة التالية 1998 ببوركينا فاسو، وبرونزية النسخة الماضية 2023 التي أقيمت في كوت ديفوار.

ويتسلّح منتخب زيمبابوي بأسلحة مميزة في الهجوم مثل الثنائي نوليدج موسونا وماكولي بون مع لاعب الوسط النشيط برانس دوبي.

في الجهة الأخرى، يملك هوجو بروس مدرب جنوب أفريقيا عناصر متميزة فنياً في مختلف الخطوط، بدءاً من حارس المرمى رونوين ويليامز، مروراً بظهيري الجنب خوليسو موداو يميناً وأوبري موديبا يساراً، وصخرة الوسط تيبوهو موكوينا، ورأس الحربة لايلي فوستر، مهاجم بيرنلي الإنجليزي، والجناحين تشيبانج موريمي وأوزوين أبوليس.

وقبل هذه المواجهة التقى الفريقان في 19 مباراة ودية ورسمية، كانت كفّة جنوب أفريقيا الأرجح نسبياً بالفوز 8 مرات مقابل 7 انتصارات لزيمبابوي، وكان التعادل حاضراً في 4 مواجهات أخرى.