لاعب كوت ديفوار.. «قصة إنسانية» في «العودة إلى الجذور»!



الرباط (د ب أ)



في كواليس الساحرة المستديرة، ثمّة مسارات احترافية لا تُبنى تحت أضواء الشهرة الزائفة، أو عبر ضجيج منصات التواصل الاجتماعي، بل تُصاغ فصولها في صالات التدريب وبعيداً عن صخب الجماهير، حيث يكون الوقود الوحيد هو العمل الدؤوب، واليقين الراسخ، والقدرة على الانتظار.

جويلا دويه، المدافع الإيفواري الشاب، يمثّل هذا الجيل الجديد من «المحاربين الهادئين» الذين يشقّون طريقهم في ملاعب القارة الأفريقية بخُطى ثابتة وعزيمة لا تتزعزع.

وعلى هامش بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، يبرز اسم دويه ليس فقط لاعباً واعداً، بل قصة إنسانية تجسّد مفهوم العودة إلى الجذور في أرقى صورها.

تُمثّل مشاركة دويه في هذه النسخة تحديداً لحظة فارقة في مسيرته، فهي ليست مجرد اختبار فني في واحدة من أصعب البطولات القارية، بل هي رحلة استكشافية لمشاعر ظلّت حبيسة الوجدان منذ الطفولة، إنّ ارتداء قميص «الأفيال» بالنسبة له يتجاوز كونه قراراً مهنياً، فهو التزام معنوي تجاه إرث عائلي وهوية أفريقية كانت تتردد أصداؤها في منزله قبل أن يراها في الملاعب.

في مدينة مراكش، وبينما تتجه أنظار العالم نحو النجوم الكبار، يسير دويه بتواضع، مدعوماً ببيئة احترافية في معسكر المنتخب الإيفواري، وفّرت له الحماية النفسية والتقدير الفني اللازمين للنمو.

وفي حديثه المليء بالدلالات لموقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، يصف دويه شعوره عند ارتداء القميص البرتقالي بأنه «أمر حميمي»، فكل مباراة دولية هي بمثابة رسالة شكر لجذوره وتذكير دائم بالسبب الذي جعله يختار كرة القدم كمسار للحياة.

لم تكُن عملية انصهاره داخل منتخب «الأفيال» مجرد مصادفة، بل كانت ثمرة لمناخ صحي وفّره قادة المنتخب واللاعبون ذوو الخبرة، الذين احتضنوا موهبته وسمحوا له بالتعبير عن نفسه، بعيداً عن الضغوط الخانقة التي قد تقتل المواهب الشابة في بداياتها.

دويه يمضي قُدماً، ليس بحثاً عن المجد الشخصي الزائل، بل للمساهمة في كتابة فصل جديد من طموحات كوت ديفوار القارية، مؤكداً أن المدافع الصُّلب هو مَنْ يحمي عرين فريقه بقلبه قبل قدمه، ومن يتعلم من كل دقيقة يقضيها فوق العشب الأخضر في قلب المغرب.

وولد دويه في 17 أكتوبر 2002 ويشغل مركز الظهير الأيمن في نادي ستراسبورج الفرنسي، علماً أنه رغم ولادته في فرنسا، لكنه أنه اختار تمثيل منتخب كوت ديفوار على الصعيد الدولي.

بدأت رحلته دويه الاحترافية عبر نادي رين الذي انضم إليه، وهو في الثامنة من عمره، حيث كان جزءاً من جيل واعد يضم أسماءً مثل إدواردو كامافينجا وبراندون سوبي وجورجينيو روتر.

بدأ دويه مسيرته التنافسية مع الفريق الرديف للنادي في دوري الدرجة الثالثة الوطني خلال موسم 2020-2021، ثم وقّع المدافع الشاب أول عقد احترافي له في أواخر عام 2021، لكن سرعان ما توقفت مسيرته بسبب إصابة خطيرة، ولم يتمكّن من العودة للمشاركة مع الفريق الرديف إلا في مايو 2022، حيث ساهم في قيادته نحو الصعود لدرجة أعلى بعد تصدُّر مجموعة منطقة بريتاني بصعوبة.

شهدت المباريات الودية في صيف عام 2022 الظهور الأول لدويه مع الفريق الأول، حيث تشارك أرض الملعب مع شقيقه ديزيري في مواجهة نادي كان، وبعد ظهوره لعدة مرات على مقاعد البدلاء في منافسات الدوري تحت قيادة المدرب برونو جينيسيو، مدّد دويه عقده مع النادي في مطلع عام 2023 حتى عام 2025.

وسجّل دويه ظهوره الأول مع رين في فبراير 2023 خلال الفوز بثلاثية على ستراسبورج، حيث دخل بديلاً في الدقائق الأخيرة لشقيقه الأصغر، الذي كان قد أصبح للتو أصغر لاعب في تاريخ الدوري الفرنسي ينجح في صناعة وتسجيل هدف في مباراة واحدة.

وفي يوليو 2024، انتقل دويه رسمياً إلى ستراسبورج بعقد يمتد حتى عام 2029، وظهر للمرة الأولى في المباراة الافتتاحية للدوري أمام مونبلييه، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، قبل أن ينجح في التاسع من نوفمبر في تسجيل أول هدف في مسيرته الاحترافية خلال المواجهة التي خسرها فريقه أمام موناكو بثلاثة أهداف مقابل هدف. وعلى الصعيد الدولي، ولد دويه في فرنسا لأب إيفواري وأم فرنسية، وهو يحمل جنسية مزدوجة وحصل على الجنسية الإيفوارية بموجب النسب، حيث تم استدعاؤه لمنتخب الأفيال للشباب تحت 23 عاماً لخوض مجموعة من المباريات في مارس 2023، ثم سجّل ظهوره الأول مع المنتخب الوطني الأول في مارس 2024 في مباراة ودية أمام بنين.

وبعد ثلاثة أيام فقط من ذلك الظهور، نجح في تسجيل هدفه الدولي الأول، والذي كان هدف الفوز في الدقيقة 84 خلال مباراة ودية انتهت بالفوز على أوروجواي بهدفين مقابل هدف واحد، وفيما يتعلق بحياته الشخصية، فإن شقيقه الأصغر ديزيري، وأبناء عمومته يان جبوهو ومارك أوليفييه دويه، هم أيضاً لاعبو كرة قدم محترفون.