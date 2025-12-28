الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
إدريسا جي: تنظيم المغرب لكأس أفريقيا نموذج يُحتذى به

إدريسا جي: تنظيم المغرب لكأس أفريقيا نموذج يُحتذى به
28 ديسمبر 2025 14:38

 
الرباط (د ب أ)

أشاد إدريسا جي، لاعب وسط المنتخب السنغالي، بالمستويات التنظيمية العالية التي تشهدها النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، داعياً الدول التي ستستضيف البطولة مستقبلاً إلى الاقتداء بالمعايير التي وضعتها الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.
وجاءت تصريحات اللاعب المخضرم لنادي إيفرتون الإنجليزي، عقب تعادل منتخب «أسود التيرانجا» أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة، حيث سلّط الضوء على جودة المرافق والجاهزية العامة للبطولة.
وقال جي: «يجب على الدول الأخرى التي ستستضيف كأس أمم أفريقيا أن تحذو حذو ما نراه اليوم في المغرب».
وأثنى جي بشكل خاص على البنية التحتية وظروف اللعب المتاحة في الملاعب المختلفة في المغرب، مشدداً على أثرها الإيجابي في الارتقاء بمستوى كرة القدم المقدمة. وأضاف: «علينا تهنئة المغرب على هذا التنظيم، فالمرافق جيدة جداً، وأرضيات الملاعب رائعة للغاية، وهذا ما يتيح لنا تقديم كرة قدم جميلة، ويرفع تلقائياً من المستوى الفني للبطولة، وهو ما نتوقّعه من الدول المنظمة في المستقبل».
وفي ردٍّ على سؤال حول ما إذا كانت نسخة المغرب 2025 هي الأصعب في تاريخ المسابقة القارية، اعتبر اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً أن الوقت لا يزال مبكراً لإصدار مثل هذه الأحكام، موضحاً: «حتى الآن حققنا فوزاً واحداً وحصلنا على نقطة أمام الكونغو، وسنرى ما سنحققه في المباراة الثالثة، ومن ثم سيخبرنا التاريخ بما إذا كانت هذه النسخة هي الأصعب بالفعل».
ويختتم المنتخب السنغالي مشواره في دور المجموعات بمواجهة منتخب بنين يوم الثلاثاء، المقبل، سعياً لحسم تأهله إلى الأدوار الإقصائية.

 

المغرب
كأس أفريقيا
السنغال
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
إيفرتون
