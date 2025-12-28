الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اتحاد الريشة الطائرة يوقّع اتفاقية رعاية

اتحاد الريشة الطائرة يوقّع اتفاقية رعاية
28 ديسمبر 2025 15:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

وقّع اتحاد الريشة الطائرة اتفاقية رعاية مع «نيفر بيتر» المتخصصة في إدارة وتنظيم الفعاليات، في مرحلة جديدة من مسيرة الاتحاد، بعد النجاح الكبير في تنظيم كأس العالم للريشة الطائرة بالهواء الطلق مؤخراً، وتُوج منتخبنا الوطني بميداليتين «ذهبية وبرونزية».
أكدت نورة الجسمي، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، أن الاتفاقية تأتي في إطار حرص الاتحاد على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، ودعم مسيرة تطوير اللعبة، وتوفير بيئة داعمة للاعبين لتحقيق أفضل النتائج في المشاركات المحلية والدولية.
وأعربت الجسمي عن فخر الاتحاد بالإنجازات التي حققها لاعبو المنتخب في المشاركات الدولية الأخيرة، وعلى رأسها كأس العالم للريشة الطائرة في الهواء الطلق، التي أُقيمت على شواطئ مدينة خورفكان، حيث تُوّج المنتخب بلقب بطل العالم للريشة الطائرة في الهواء عام 2025 بعد فوزه على الصين، في إنجاز تاريخي غير مسبوق.
وأضافت: «2025 كان عاماً استثنائياً لرياضة الريشة الطائرة في الدولة، بعدما حصدت المنتخبات الإماراتية 45 ميدالية دولية، بواقع 11 ميدالية ذهبية، و8 فضيات، و26 برونزية»، مؤكدة أن الاتحاد يستعد حالياً لمشاركات ومشاريع رياضية كبيرة وواعدة خلال 2026.
وأعرب أنس خليل حمزة، المدير التنفيذي لشركة «نيفر بيتر»، عن سعادته بتوقيع اتفاقية الرعاية مع اتحاد الريشة الطائرة، موجّهاً الشكر للاتحاد على إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في دعم الرياضة الوطنية، مؤكداً تطلُّع الشركة إلى مواصلة دعم مسيرة النجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.
ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن جهود اتحاد الريشة الطائرة لتعزيز شراكاته الاستراتيجية، ودعم خططه التطويرية، بما يُسهم في تطوير اللعبة.

