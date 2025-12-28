جريجا بطل سباق الحديريات للدراجات في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)



تُوّج درّاج فريق شباب الأهلي بول جريجا بلقب سباق الحديريات لدراجات الطريق، الذي أُقيم في أبوظبي لمسافة 120 كيلومتراً، بمشاركة تجاوزت 100 دراج من مختلف الفئات، وسط منافسة قوية ومشاركة واسعة.

وجاء في المركز الثاني أسامة صباهي لاعب نادي أبوظبي، فيما حلّ ثالثاً طلال البلوشي من فريق شباب الأهلي، ليعكس السباق المستوى الفني المرتفع للدراجين المشاركين وقوة التنافس حتى الأمتار الأخيرة.

وشهد السباق مشاركة فئات الكبار وتحت 23 سنة، إلى جانب فئة الهواة المقيمين «أفراد»، ضمن سباق فردي عام احتُسبت فيه النقاط، ما أسهم في رفع وتيرة المنافسة منذ الانطلاقة وحتى خط النهاية.

وحظي السباق بحضور منصور بوعصيبة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، إلى جانب يوسف ميرزا وخلود الظاهري، عضوي مجلس الإدارة، حيث تابعوا مجريات المنافسات، وقاموا بتتويج الفائزين في ختام السباق.

ويأتي سباق الحديريات ضمن روزنامة الموسم المعتمدة لاتحاد الدراجات، في إطار حرص الاتحاد على تنظيم سباقات قوية تسهم في تطوير المستوى الفني للدراجين، وتعزيز قاعدة المشاركة، ودعم الأندية والدراجين على المستويين الفني والتنافسي.