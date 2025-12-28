الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

محمد الشرقي يستقبل أمين عام مجلس دبي الرياضي

محمد الشرقي يستقبل أمين عام مجلس دبي الرياضي
28 ديسمبر 2025 15:06

 
الفجيرة (وام)


استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وفداً من مجلس دبي الرياضي برئاسة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي.
وأكّد سموّه، الدور المتنامي لقطاع الرياضة في دولة الإمارات، وأهميته في دعم ركائز النمو المستدام والشامل الذي تشهده الدولة على المستويات كافة.

 

وأشار سموّه، إلى التزام إمارة الفجيرة بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بتطوير الرياضة وتعزيز تنافسيتها، والاهتمام بتشجيع الرياضيين والموهوبين على المشاركة الفاعلة في المنافسات التي ترتقي بهذا القطاع، وتسهم في تمكين الأفراد صحياً، ودعم المؤشرات التنافسية للرؤية للرياضية للدولة.
وتسلّم سموّه من سعيد حارب، دعوةً لحضور «القمة العالمية للرياضة» 2025.

 


وتقدّم الوفد، برئاسة أمين عام مجلس دبي الرياضي، بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة، على دعمه للرياضة والرياضيين، ورعايته المتواصلة للبطولات الرياضية المحلية والدولية، التي تعزّز مكانة إمارة الفجيرة ودولة الإمارات على خريطة الرياضة العالمية.
حضر الاستقبال الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعمران الجسمي، مدير العلاقات العامة في مجلس دبي الرياضي.

الإمارات
الفجيرة
محمد الشرقي
مجلس دبي الرياضي
سعيد حارب
