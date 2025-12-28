أستون فيلا وأتلتيكو مدريد ضمن «عجائب» الدوريات الأوروبية!

عمرو عبيد (القاهرة)



قلب أستون فيلا تأخره بهدف أمام تشيلسي، إلى فوز بهدفين في الدقائق الأخيرة، خلال الجولة الـ18 من «البريميرليج»، ليحافظ «الأسود» على فارق نقطة وحيدة مع مانشستر سيتي، «الوصيف الحالي»، و3 نقاط فقط عن أرسنال «المتصدّر»، والمُتابع لانطلاقة بطولات الدوري الأوروبية الكبرى، هذا الموسم، لم يكن يتوقع على الإطلاق، أن تنجح «كتيبة» أوناي إيمري، في الوصول إلى هذا الوضع الحالي في البطولة الإنجليزية.

«الفيلانز» بدأ موسمه المحلي، بأسوأ طريقة، إذ لم يحقق أي انتصار خلال أول 5 جولات، حيث حملت ضربة البداية تعادلاً «منطقياً» و«مقبولاً» مع نيوكاسل يونايتد، لكنه سقط مرتين متتاليتين بهزيمتيه أمام برينتفورد وكريستال بالاس، ثم أتبعهما بتعادلين مع إيفرتون وسندرلاند، ليقبع أستون فيلا في المركز الـ18، داخل «مثلث الهبوط»، بعد 5 جولات.

لكن «الأسود» عاد بقوة غير عادية، وغير متوقعة، ليقفز في جدول الترتيب حتى المركز الثالث، مُنافساً واقعياً على لقب «البريميرليج»، في الوقت الحالي، إذ أنه الوحيد بين «ثُلاثي القمة»، الذي تمكن من الفوز في آخر 8 مباريات توالياً في الدوري، منذ هزيمته للمرة الأخيرة أمام ليفربول، مطلع نوفمبر الماضي.

ويأتي أستون فيلا ضمن قائمة «عجائب» الدوريات الأوروبية في الموسم الحالي، حيث يظهر أتلتيكو مدريد أيضاً فيها، مع فارق الوضع التنافسي في «الليجا»، إذ استهل «الروخي بلانكوس» موسمه بهزيمة، على يد إسبانيول، ثم تعادل مرتين متتاليتين مع إلتشي وألافيس، ولم يُحقق سوى فوز وحيد في أول 5 جولات، حيث تعادل لاحقاً أيضاً مع مايوركا.

وعند نهاية تلك الجولات الأولى، كان «الأتليتي» متراجعاً نحو المركز الثاني عشر، في جدول ترتيب الدوري الإسباني، إلا أن الوضع تحسّن فجأة، خاصة بعد الانتصار الكبير على ريال مدريد، بنتيجة 5-2، في الجولة السابعة، ليصل هو الآخر إلى المركز الثالث حالياً، إلا أن الفارق بينه وبين «الملكي» يبلغ 5 نقاط، مقابل 9 نقاط خلف برشلونة.

ويبدو المشهد مشابهاً في الدوري الإيطالي، حيث يتصارع «عملاقا ميلانو» حالياً فوق قمة «الكالشيو»، رغم بدايتهما المتعثّرة، بعدما افتتح ميلان مشواره بالخسارة أمام كريمونيسي، 0-1، لكن «الشياطين» صحّح أوضاعه بسرعة، ورغم وجود بعض التعادلات المحدودة في طريقه، إلا أنه يُنافس بشراسة حالياً على الصدارة، بفارق نقطة وحيدة عن «جاره اللدود»، الإنتر.

ولم تكن عودة «الأفاعي» مُنتظرة بهذه الصورة الحالية، بعد خسارته مباراتين في أول 3 جولات، واستمرار سقوطه أمام الكبار، بهزائمه على يد يوفنتوس ونابولي وميلان، على فترات متباعدة من البطولة الإيطالية، إلا أن اقتناصه الفوز 11 مرة، بجانب نتائج منافسيه، حسّن من وضعه ليصعد فوق القمة الحالية، وإن كانت الفوارق النقطية تبدو قريبة جداً مع «الخمسة الكبار».

أما لانس، فإنه يُعد مفاجأة الدوري الفرنسي، سواء بصدارته الحالية لجدول ترتيب «ليج ون»، أو بتجاوزه البداية المُتعثرة وصعوده التدريجي نحو القمة، حيث بدأ الموسم بخسارة أمام ليون، ثم خسر مرة أخرى على يد باريس سان جيرمان في الجولة الرابعة، ووقتها كان لانس في المركز الثامن، بفارق نقاط يبلغ نصف حصاد «الأمراء»، لكن الانتصارات الـ6 المتتالية، التي حققها «الدم والذهب» مؤخراً، منحته القمة بفارق نقطة واحدة عن «سان جيرمان»، في واحدة من أبرز عجائب الموسم الحالي في «القارة العجوز».