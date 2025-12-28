موندو ديبورتيفو: «أكاذيب» ريال مدريد لا تنتهي!



عمرو عبيد (القاهرة)



لن يتوقف الصراع المُشتعل بين ريال مدريد وبرشلونة أبداً، هكذا تبدو الأمور منذ عقود، وتستمر حالياً بفضل «قضية نيجريرا» الشهيرة، التي كلما خفتت حدة نيرانها، عاد رمادها ليشتعل مرة أخرى، عبر وسائل الإعلام المدريدية والكتالونية، على حدٍّ سواء، وبعد جولة جديدة من المناوشات، خرجت صحيفة «موندو ديبورتيفو» بمقال هجومي عبر رئيس تحريرها، بعنوان «أكاذيب ريال مدريد لا تنتهي».

والحقيقة أن سانتي نولا وصف الوضع بـ «الفضيحة»، متجاوزاً تعبير «الأكاذيب» في مقاله الناري، الذي تناول فيه تقرير صحيفته الصادر مؤخراً، متضمناً تحليلاً كاملاً لأخطاء التحكيم عبر نحو 100 مباراة، خلال فترة نيجريرا المزعومة، وأشاد به المقال قائلاً: إنه بات حديث الوسط الكروي في «الليجا»، من دون استثناء.

وأردف: لا يجب أن تكون مشجعاً كتالونياً لتتفق مع ما جاء داخل التقرير، إذ يرى أن كثيراً من الأندية الإسبانية، وكذلك الأوروبية في دوري الأبطال، عانت مما وصفه بـ «المحاباة التحكيمية» لريال مدريد، ولهذا يرى أن «الفضيحة الحقيقية» تتمثّل في انضمام «الريال» إلى القضية، كطرف متضرِّر، بينما كان النادي الأكثر استفادة في العالم من تلك الأخطاء، ويبدو أنه يريد الاستمرار في ذلك الطريق!

ويرى نولا أن هذه هي المشكلة والأزمة الحقيقية، حيث يعتقد أن إدارة «الميرنجي» لا تريد الاعتراف باستفادة الفريق من التحكيم، طوال سنوات ماضية، وأن التكنولوجيا الحديثة، مُمثلة في تقنية «الفار» كشفت زيف ذلك المخطط، حسب تعبيره، ولم يعد هُناك مجالاً للإفلات بمثل هذه الأخطاء، رغم استمرار حدوثها حسب رأيه، لكن بنسبة أقل من السابق.

واستمر المقال في الهجوم الضاري على «الإدارة البيضاء»، قائلاً: إنهم يريدون التغطية على أدائهم المتواضع في الآونة الأخيرة، عبر دفع الأمور نحو حدود غير منطقية، والضغط المستمر على الإدارة الفنية للحكام، إما لتغييرها، أو للإساءة إلى مهنية الحكام، عبر برامج أسبوعية أو في قناة النادي الرسمية.

وتعتقد «موندو» أن سبب إثارة تلك القضية «الواهية» إلى درجة الجنون، يرجع إلى تفوق برشلونة كروياً على غريمه، وكلما حدث ذلك، مثلما تكرّر كثيراً في العقود السابقة، لجأ ريال مدريد إلى الشكوى من التحكيم، والدليل أن تفجير القضية مرة أخرى أتى عندما تأخر «الريال» إلى المركز الثاني، ولم يحدث ذلك عندما كان متصدراً لـ «الليجا»، والخلاصة أنه لم يثبت على الإطلاق وجود أي شهادة من أي حَكم، بتعرضه لضغوط أو تأثير من جانب برشلونة، سواء خلال فترة نيجريرا أو غيرها!

ويبدو أن الصحيفة الكتالونية اتخذت وسيلة الهجوم، بدلاً من دفاعها الممتد عبر الأشهر الماضية، حيث وجّه المقال اتهاماً واضحاً لزوجة مندوب ريال مدريد، التي تشغل منصباً في اللجنة التنفيذية للاتحاد، وتُجري بالطبع تقييماً للحُكام، وهو ما يُعد في رأي «موندو» تضارباً في المصالح، بجانب كون القضية المطروحة هي مجرد «رواية إعلامية ملفقة» حسب تعبيرها، تهدف فقط لربط إدارة «مدريد» بصورة اضطهاد تحكيمي غير حقيقية، وتهدف إلى كسب المزيد من التعاطف، بعدما كشفت التكنولوجيا عيوبهم، وهو ما لن تتمكن من محوه أبداً.

كما نشرت «موندو» صورة لرئيس برشلونة، خوان لابورتا، أثناء تصفحه عدد السبت من الجريدة، الذي فجّر مسألة كمّ الأخطاء التحكيمية التي ضربت برشلونة، أو استفاد منها ريال مدريد، خلال 100 مباراة، بين عامي 2001 و2018، وقالت إنه لاقى تأييداً لدى الوسط الرياضي الإسباني، وأشاد به لابورتا، وأسعد جماهير برشلونة في كل مكان، لكي يكون مستنداً واضحاً يكشف زيف الاتهام الموجّه إلى إدارات «البلوجرانا» والحكام، ويوضّح حقيقة ما حدث خلال تلك السنوات، التي يُصر ريال مدريد على الخروج منها بصورة «الضحية»، بينما الواقع يكشف عكس ذلك.